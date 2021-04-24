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Європейський парламент ініціював «план дій» щодо членства України в ЄС

20 апреля, 17:00  Политическая  Украина

ЄС варто розробити для країн Східного партнерства «план дій» щодо членства за аналогом подібного документа, що існує в НАТО.

ЄС варто розробити для країн Східного партнерства «план дій» щодо членства за аналогом подібного документа, що існує в НАТО.

Про це у вівторок на засіданні Парламентської асамблеї Східного партнерства EURONEST сказав співголова цього форуму, депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс, повідомляє Укрінформ.

 

«ЄС має створити більше можливостей для тих країн, які більш амбітні. Всі ідеї, які ми обговорювали у Європарламенті минулого року, - секторальна інтеграція, інтеграція «чотирьох свобод», - мають отримати практичні дорожні карти, щоб було зрозуміло, куди ця інтеграція веде, якого роду переваги країни отримають, якщо досягнуть поставлених цілей. 

 

Як ми розуміємо, існує потреба у Плані дій щодо членства. Україна і Грузія прагнутьть плану дій, щоб набути членства в НАТО, існує необхідність подібного плану дій з інтеграції цих країн в ЄС. Нам потрібен новий моментум. Це саме те, що має обговорити ЄС та ухвалити рішення», - сказав політик.

 

Він зауважив, що останні роки в країнах регіону відбулося чимало нового, і не завжди воно було просте і позитивне. Це стосується нових викликів для безпеки України, на кордонах якої Кремль продовжує нарощувати небезпечну військову присутність.

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