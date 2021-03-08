Оксана Марченко може піти на довибори у ВР як єдиний кандидат від проросійських сил, - політолог

Участь у проміжних виборах - один зі шляхів того, як Оксана Марченко може втілити свій намір піти в політику. Є кілька вакантних округів, і я не виключаю, що вона може спробувати свої сили. У принципі, теоретично вона ще встигає висунути свою кандидатуру на цих довиборах як самовисуванець. Про це заявив генеральний директор Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель.

Він також наголосив, що такий варіант найбільш імовірний у тому разі, якщо Марченко балотуватиметься як єдиний кандидат від проросійських політичних партій, а "ОПЗЖ" не захоче створити їй конкуренцію в окрузі.

"Відповідно, для цього треба ухвалити рішення, що від "ОПЗЖ" не балотуватимуться інші кандидати на тому чи іншому окрузі, і тоді Марченко має досить великі шанси на виборах", - зазначив голова КВУ у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Як ще один варіант потрапляння Марченко в публічну політику експерт також розглядає можливість для неї увійти до складу керівних органів партії "ОПЗЖ" або очолити жіноче крило політсили.

"Тобто для того, щоб стати одним із лідерів партії, зовсім не обов'язково мати мандат народного депутата", - пояснив Кошель.

При цьому політолог виключає швидке входження Марченко в політику як одного з лідерів "ОПЗЖ", оскільки "цілком природно, що проблема полягатиме в тому, чи погодяться з таким варіантом однопартійці Віктора Медведчука".

"Як бачимо, є дві частини партії, які відрізняються одна від одної. Одна з них підтримує Бойка (співголова партії "ОПЗЖ" та однойменної фракції в парламенті Юрій Бойко - ІФ), друга - орієнтується, власне, на Медведчука. І тому, я думаю, що безхмарне входження Оксани Марченко в політику як одного з лідерів "ОПЗЖ", найімовірніше, виключене", - уточнив Кошель.

Водночас голова КВУ акцентував на тому, що санкції не є перешкодою ні для балотування, ні для участі в політичному житті. "Наскільки відомо, Оксана Марченко останні п'ять років проживає на території України, судимості у неї немає, і їй більше ніж 21 рік, тобто усі можливості для неї на сьогодні абсолютно відкриті", - зазначив він.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони України(РНБО) 19 лютого запровадила санкції проти Медведчука та його дружини через фінансування тероризму, 20 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом увів рішення в дію. Після відповідного рішення РНБО Марченко заявила про свій намір йти в політику для "захисту українського народу" і вступити в партію "ОПЗЖ".

Довибори до Верховної Ради призначені на 28 березня 2021 року.