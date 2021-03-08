Боти Зеленського працюють з Росії

“Ботоферми Зеленського ми знайшли ще після виборів. Але почали ми з Instagram. Ми знайшли сітку сторінок, на яких виславляли президента – постили його фотокартки, ставили сердечка і хвалебні коментарі”, – зазначив Домніцький в ефірі “Прямого”.

Він зауважив, що адміністрація цих сторінок активно використовує російські банкові мережі.

“Ми поцікавились у адміністрації сторінок чи можна у них придбати рекламу. І ми зауважили, що вони скидали нам “Яндекс.Гаманець” або російські картки. Тобто мережі сторінок працювали з Росії і гроші на рекламу збирали з Росії”, – заявив керівник smm-відділу.