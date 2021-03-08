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Twitter підігрує Росії, - Володимир Цибулько

12 февраля, 16:00  Политическая  Украина

 

"Верифікацією" сторінок окупаційної влади Twitter ставить під сумнів територіальну цілісність України. Про це заявив політолог Володимир Цибулько.

 

Twitter, політолог, Володимир Цибулько. Сторінка. МЗС, Росія, Крим

 

"Послідовність і нечесність Twitter по відношенню до України, по відношенню до легалізації цього аканту "МЗС Росії в Криму" полягає в тому, що Twitter своїми діями ставить під сумнів територіальну цілісність України", -  сказав  він  Суспільному Крим.

На його думку, це підсилює апетити Росії.

 

"Так він же ж сам тоді стає інструментом взаємопоборювання, причому такими діями стимулює агресора", - зазначив політолог.

Нагадаємо. 11 лютого Twitter "верифікував" сторінки окупаційного МВС по Криму та Севастополю.

10 лютого, через надання "офіційного" статусу "представництву МЗС Росії в Криму" почався флешмоб із хештегом #TwitterSupportsTerrorism та #CrimeaIsUkraine - користувачі виступають проти верифікації сторінки окупаційної влади.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар закликає Twitter негайно заблокувати акаунт МЗС Росії в окупованому Сімферополі.

Посольство України в США вимагає від Twitter закрити «офіційну» сторінку окупаційної влади РФ у Криму.

 

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