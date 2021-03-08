Twitter підігрує Росії, - Володимир Цибулько

"Верифікацією" сторінок окупаційної влади Twitter ставить під сумнів територіальну цілісність України. Про це заявив політолог Володимир Цибулько.

"Послідовність і нечесність Twitter по відношенню до України, по відношенню до легалізації цього аканту "МЗС Росії в Криму" полягає в тому, що Twitter своїми діями ставить під сумнів територіальну цілісність України", - сказав він Суспільному Крим.

На його думку, це підсилює апетити Росії.

"Так він же ж сам тоді стає інструментом взаємопоборювання, причому такими діями стимулює агресора", - зазначив політолог.

Нагадаємо. 11 лютого Twitter "верифікував" сторінки окупаційного МВС по Криму та Севастополю.

10 лютого, через надання "офіційного" статусу "представництву МЗС Росії в Криму" почався флешмоб із хештегом #TwitterSupportsTerrorism та #CrimeaIsUkraine - користувачі виступають проти верифікації сторінки окупаційної влади.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар закликає Twitter негайно заблокувати акаунт МЗС Росії в окупованому Сімферополі.

Посольство України в США вимагає від Twitter закрити «офіційну» сторінку окупаційної влади РФ у Криму.