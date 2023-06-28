Експерт спрогнозував, чи влаштує Росія теракт на ЗАЕС

Як вважає Олексій Кошель, Кремль розцінює ядерну зброю не лише для розв’язання зовнішніх проблем, а й внутрішніх. Росія може використати черговий терористичний акт або тактичну ядерну зброю, або провокацію з так званою "брудною бомбою", щоб просто відвернути увагу свого суспільства, – прогнозує політолог.

На переконання експерта, враховуючи той факт, що Володимиру Путіну байдуже на російський народ – його ядерні погрози можуть здійснитися.

Олексій Кошель звертає увагу на те, що західні лідери досі бояться ескалації, а тому тема можливих переговорів між Україною та Росією майже досягла свого апогею. З такими заявами виступають у США, Франції, Німеччині.

Що важливо розуміти, заяви світових лідерів майже не відрізняються – йдеться про успішний контрнаступ ЗСУ як підставу для перемовин. Тепер на дипломатичному рівні, в інформаційному полі формуються можливі обриси переговорів. Я не виключаю, що Росія може спробувати використати останній аргумент – ядерну зброю, – зазначає Олексій Кошель.