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Президент України допускає багато помилок останнім часом сьогодні, - політолог

08 февраля, 11:00  Политическая  Украина

 

Справжнім "політичним самогубством" назвав заборону на роботу українських телеканалів політичний експерт Сергій Белашко.

 

політичний експерт Сергій Белашко, санкції, канали, Медведчук, Зеленський, Ахметов, Коломойський

 

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Сергій Белашко зазначив, що останнім часом провалів у президента України стає все більше. Серед них спроби підпорядкувати собі Конституційний суд, санкції проти Китаю, призначення глав обладміністрацій. Проте блокування каналів — найгучніший скандал, який просто так не обійдеться Володимиру Зеленському.

 

Окрім того, політичний експерт зазначив, що на рівень довіри до президента України та партії "Слуга народу" негативно впливають конкуренція Ахметова та Коломойського на всіх майданчиках держуправління та послаблення відносин з європейськими партнерами.

 

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський ввів низку санкцій проти українських телеканалів "NewsOne", "112 Україна", "ZIK", які номінально належать Тарасу Козаку, а реально Віктору Медведчуку — народному депутату партії ОПЗЖ та куму російського президента.

 

Раніше повідомлялося, що наступною людиною, яка отримає ряд санкцій, може стати Анатолій Шарій. За неперевіреною інформацією, проти Шарія планують ввести санкції за "співпрацю з Російською Федерацією, невизнаними республіками".

 

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