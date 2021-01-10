Скандал на Волині: депутати облради висловили недовіру губернатору

Депутати проти губернатора. Очільнику Волинської ОДА Юрію Погуляйку обласна ради висловила недовіру. "За" проголосували 49 з 64 депутатів.

Волинської обласної ради проголосували за висловлення недовіри голові Волинської ОДА Юрію Погуляйку, а той відповів, що "не хоче бачити морди депутатів". Про це повідомляє видання "Конкурент" з сесійного засідання, передає "5 канал".

У порядок денний включили питання про звіт голови Волинської ОДА. Погуляйко на засідання не прийшов, хоча його запрошували, і адміністрація знаходиться в одній будівлі з радою.

На засіданні зазначалося, що за рік голова ОДА жодного разу не звітував про свою роботу, хоча зобов’язаний це робити.

За недовіру голови ОДА проголосували 49 з 64 депутатів. Рішення ради надішлють президенту Володимиру Зеленському, який повинен визначитися: звільняти очільника Волинської ОДА чи ні.

Агентство зазначає, що пізніше Погуляйко таки з'явився на сесії й звернувся до депутатів: "Я офіційно заявляю: не хочу більше працювати, не хочу бачити ваші морди".

Згідно з Конституцією, якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, президент ухвалює рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.