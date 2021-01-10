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Блокада Криму допомогла зробити з півострова периферійний регіон та показала силу України, – політолог

08 января, 12:30  Политическая  Украина

 

Крим без України розвиватися не може. Бізнес звідти виїжджає. Зараз в Криму неможливо нічого продати: квартиру, машину, бізнес - його можна тільки віддати. Ніхто не хоче вкладати гроші в цей регіон. Про це заявив політолог Володимир Єгоров.

 

Блокада Криму, політолог, Володимир Єгоров, анексія, війна, Росія, Україна

 

За його словами, незважаючи на те, що Україна не може повернути Крим воєнним шляхом, проте завдяки блокаді півострова показала свою силу, вважає Єгоров.

 

«Це (блокада – ред. ) допомогло зробити з Криму регіон в який складно дістатися, регіон, в який складно потрапити необхідним товарам. Це показало, що Україна може проявляти свою силу. Так, в України немає воєнної сили, яку вона могла би протипоставити і прийти з танками забрати Крим, як то зробила Росія і ввести воєнний контингент», – сказав Єгоров в ефірі Громадського.

 

Наша задача показати, що Крим без України розвиватися не може, розповів політолог.

 

«Крим без України розвиватися не може. Бізнес звідти виїжджає. Зараз в Криму неможливо нічого продати: квартиру, машину, бізнес - його можна тільки віддати. Ніхто не хоче вкладати гроші в цей регіон», – сказав політолог.

 

Також, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет в ефірі Громадського заявив про порушення прав людини серед духовенства та віруючих.

 

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