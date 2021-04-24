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Процеси «деолігархізації» нагадують банальний перерозподіл власності, - політолог

15 апреля, 11:00  Политическая  Украина

Банальний перерозподіл власності. Так  називає політолог Ігор Рейтерович ті процеси, які влада зараз називає «деолігархізація», які на тлі пандемії призводять до перерозподілу власності і бізнесу окремих олігархів, щоб збільшити їхній матеріальний стан.

Банальний перерозподіл власності. Так називає політолог Ігор Рейтерович ті процеси, які влада зараз називає «деолігархізація», які на тлі пандемії призводять до перерозподілу власності і бізнесу окремих олігархів

«Всі процеси, які наша влада з якогось переляку називає «деолігархізація», насправді нагадують банальний перерозподіл власності, настільки характерний для деяких пострадянських країн. Перш за все, Росії. Там теж любили під гучними гаслами переслідувати окремих олігархів, в результаті чого стан інших олігархів, максимально лояльних владі, дивним чином збільшувався - причому відразу в рази. Так що тут нічого нового наша влада не придумала», - пояснив політолог на своїй сторінці у ФБ.

 

Він відмітив, що такі процеси вигідні владі особливо на тлі пандемії.

 

«За одним, правда, винятком, яке дуже точно підмітив двічі міністр фінансів Ігор Уманський - в Україні це відбувається, по-перше, на тлі пандемії (що просто аморально), а, по-друге, роблять банкрутом відразу всю країну, так би мовити оптом - починаючи від ринків, кафе, ресторанів і закінчуючи цілими торговими мережами, АЗС і т.п.», - додав Рейтерович.

 

Експерт пояснив чому так відбувається: вся справа в тому, що людям, які випадково опинилися при владі, необхідно кудись прилаштувати гроші, які у них «раптом» з'явилися (тільки вдумайтеся - народні депутати фракції «Слуга Народу» сумарно задекларували 1 млрд. 44 млн. Грн. Готівки коштів). Куди простіше всього їх вкласти? Звичайно, в різну власність, яку, в свою чергу, бажано купити за викидними цінами. Отримати, так би мовити, практично безоплатно, тобто даром!  

 

«Звідси - ідіотські обмеження на ведення бізнесу, закатані в асфальт кошти антіковідного фонду, дивні «локдауни вихідного дня», відсутність нормальної підтримки з боку держави (насамперед, дико некомпетентного Кабінету міністрів), провалена кампанія вакцинації, що затягує вихід з коронакризи і т. п. Все заради того, щоб швидко перерозподілити власність і бізнес в інтересах можновладців», - наголосив він.

 

Проте Ігор Рейтерович впевнений, що за такі дії прийдеться відповідати.

 

«Але є нюанс ... Швидко, може бути, у них і вийде (хоча далеко не факт), але ось тихо - точно ніНе ті часи, не та країна і не той народ, щоб провернулось. Час одуматися ще є - що у президента і його оточення, що при владі в цілому. Правда, зовсім трохи...», - додав політолог.

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