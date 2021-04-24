Процеси «деолігархізації» нагадують банальний перерозподіл власності, - політолог

Банальний перерозподіл власності. Так називає політолог Ігор Рейтерович ті процеси, які влада зараз називає «деолігархізація », які на тлі пандемії призводять до перерозподілу власності і бізнесу окремих олігархів, щоб збільшити їхній матеріальний стан.

«Всі процеси, які наша влада з якогось переляку називає «деолігархізація», насправді нагадують банальний перерозподіл власності, настільки характерний для деяких пострадянських країн. Перш за все, Росії. Там теж любили під гучними гаслами переслідувати окремих олігархів, в результаті чого стан інших олігархів, максимально лояльних владі, дивним чином збільшувався - причому відразу в рази. Так що тут нічого нового наша влада не придумала», - пояснив політолог на своїй сторінці у ФБ.

Він відмітив, що такі процеси вигідні владі особливо на тлі пандемії.

«За одним, правда, винятком, яке дуже точно підмітив двічі міністр фінансів Ігор Уманський - в Україні це відбувається, по-перше, на тлі пандемії (що просто аморально), а, по-друге, роблять банкрутом відразу всю країну, так би мовити оптом - починаючи від ринків, кафе, ресторанів і закінчуючи цілими торговими мережами, АЗС і т.п.», - додав Рейтерович.

Експерт пояснив чому так відбувається: вся справа в тому, що людям, які випадково опинилися при владі, необхідно кудись прилаштувати гроші, які у них «раптом» з'явилися (тільки вдумайтеся - народні депутати фракції «Слуга Народу» сумарно задекларували 1 млрд. 44 млн. Грн. Готівки коштів). Куди простіше всього їх вкласти? Звичайно, в різну власність, яку, в свою чергу, бажано купити за викидними цінами. Отримати, так би мовити, практично безоплатно, тобто даром!

«Звідси - ідіотські обмеження на ведення бізнесу, закатані в асфальт кошти антіковідного фонду, дивні «локдауни вихідного дня», відсутність нормальної підтримки з боку держави (насамперед, дико некомпетентного Кабінету міністрів), провалена кампанія вакцинації, що затягує вихід з коронакризи і т. п. Все заради того, щоб швидко перерозподілити власність і бізнес в інтересах можновладців», - наголосив він.

Проте Ігор Рейтерович впевнений, що за такі дії прийдеться відповідати.

«Але є нюанс ... Швидко, може бути, у них і вийде (хоча далеко не факт), але ось тихо - точно ні. Не ті часи, не та країна і не той народ, щоб провернулось. Час одуматися ще є - що у президента і його оточення, що при владі в цілому. Правда, зовсім трохи...», - додав політолог.