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Політолог назвав подію негативні події для України на міжнародній арені

05 января, 17:00  Политическая  Украина

 

З негативів на міжнародній арені – це скандал із Угорщиною, яка вирішила продовжувати свою шовіністичну політику на Закарпатті. Про це заявив політолог-міжнародник Володимир Воля.

 

Політолог, міжнародник, Володимир Воля, скандали, міжнародна політика, Угорщина, Китай, Мотор-січ, Huawei

 

Проте, на його думку, найнегативнішою подією у 2020 році все ж можна вважати історію із Донбасом. Бо весь цей рік пройшов в очікуванні стратегічних просувань щодо врегулювання ситуації із війною на сході. Також усі сподівались на саміт у Норманському форматі. Але це програш не українських дипломатів, а команди президента, котра займається питаннями врегулювання війни.

 

«З негативів на міжнародній арені – це скандал із Угорщиною, яка вирішила продовжувати свою шовіністичну політику на Закарпатті. Є також й історичні суперечності з Польщею. Зараз ця країна нібито не має претензій до України, але якщо там почнуться вибори, то поляки знову маніпулюватимуть цим», - каже політолог. 

 

Також є передумови для скандалу із Китаєм, оскільки ми чули про демонтаж обладнання Huawei та події довкола «Мотор-січі». Проте наразі Китай ще не акцентує на цьому увагу, – пояснив Володимир Воля.

 

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