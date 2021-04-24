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Указ про звільнення голови КСУ є незаконним, - політолог

31 марта, 15:00  Политическая  Украина

Володимир Зеленський підписав указ, який скасовує укази про призначення суддів Конституційного суду України Олександра Тупицького й Олександра Касмініна. Коли президент підписує такі неправові укази, він ставить під сумнів Конституцію і закони у державі. Так вважає політолог Ігор Рейтерович.

Володимир Зеленський підписав указ, який скасовує укази про призначення суддів Конституційного суду України Олександра Тупицького й Олександра Касмініна.

 

"Є 106 стаття Конституції, де чітко прописані права та обов'язки президента України. І права скасовувати акти індивідуальної дії (як попередників, так і власні) там немає.  Коли Зеленський приймає такі рішення, він ставить під сумнів дію Конституції, законів у нашій країні. Відсторонити суддів КСУ може тільки суд. Так що Тупицький і Касмінін 100% будуть оскаржувати це рішення. Спершу в Україні, а потім, думаю, в Європейському суді з прав людини. І можуть виграти. Був подібний прецедент під час президента Ющенка. Він теж боровся із суддями КСУ, скасовував укази попередників. Потім ці судді були відновлені, отримавши компенсацію за рахунок держави", — пояснює Ігор Рейтерович у своєму блозі, пише Comments.ua.

 

На його думку, все робилося з розрахунком "вдарити" не тільки по суддях, призначених Януковичем. 

 

"Це — прозорий натяк суддям КСУ, які призначені й указами Порошенка. І натяк для всіх інших суддів, які призначалися іншими президентами й в інших судах. Або дійте, як хоче ця влада, або вийде указ, який зніме вас із посади. Зрозуміло, що будуть оскаржувати, але це довга процедура. А Зеленський, фактично, отримає тотальний контроль над судовою гілкою влади. Як мінімум на кілька років. Можливо, на те й розрахунок»- каже він.

 

Втім, наслідки таких рішень, на думку експерта,  можуть "наздогнати" Зеленського і в його каденцію. Адже такими указами він дає підстави для імпічменту. Його можуть звинуватити у спробі узурпації влади.

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