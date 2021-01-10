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Угода між Україною та Великою Британією може допомогти отримати сильного союзника, - Лісний

17 декабря, 17:00  Политическая  Украина

 

Угода про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією з часом може призвести до того, що домовленості між країнами можуть поглибитися й такий союз допоможе Україні протистояти російській агресії. Про це заявив політолог Олег Лісний.

 

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«Велика Британія після виходу із ЄС йде в «одиночне плавання», тому для України такий союз – це вікно можливостей. Як ми бачимо, не все так просто з ЄС, й це одна із криз на сьогодні. Ні Британія, на ЄС не дійшли консенсусу, як вони далі будуть взаємодіяти, як торгуватимуть. Ситуація у цьому тандемі – патова, але Україна може отримати великого і сильного союзника, враховуючи нелюбов Лондона до Росії», ? сказав Лісний у коментарі «Слово і діло».

 

На думку політолога, попри кризу відносин Лондона і Брюсселя, Україна може заручитися потужною підтримкою Великої Британії у багатьох напрямках.

 

 «Крім того, Британія тепер може відстоювати інтереси самотужки і швидше, й Україна може отримати вагому підтримку. Ця співпраця може відбуватися на багатьох рівнях й повинна бути набагато тіснішою. Наскільки ця співпраця буде глибокою – покаже час, але сама угода створює багато можливостей», ? додав він.

 

Лісний додав, що Велика Британія після виходу із Євросоюзу може швидше ухвалювати рішення. А після отруєння Сергія Скрипаля ставлення Лондона до Кремля погіршилося, тому Україна може бути вигідним союзником у протидії Кремлю.

 

«Британія сприймає Росію як ворога тому, що на її території РФ фактично скоїла теракти із застосуванням хімічної зброї. Тому українська влада повинна використати цей момент й ця ситуація може бути перспективною і далекоглядною. Причому Британія розглядає Україну щонайменше як союзника», ? пояснив він.

 

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