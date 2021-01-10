Експерт пояснив чому у світі підтримують нетрадиційних політиків

Люди втомилися від політиків старого формату. Інтернет зламав монополію політичної еліти, яка імітувала боротьбу один з одним, але при цьому була де-факто частиною одного цілого. Про це заявив американіст Ігор Новіков говорячи про причини підтримки чинного президента США Дональда Трампа за межами його країни.

"Чому Трампа підтримують поза територією США? Все дуже просто. Це той феномен, який ми, наприклад, спостерігали на президентських виборах у нас у 2019 році. Люди втомилися від старих політиків. Політична еліта, яка завжди зображувала боротьбу один з одним, але при цьому була де-факто частиною одного цілого, — інтернет її зламав", — сказав він в ефірі каналу "Україна 24".

Експерт заявив, що люди стали більше цінувати щирість у політиках.

"Люди бачать більше, вони відчувають брехню. І ось ця нова щирість — простий хлопець з вулиці або зірка телеекрану, доведені до абсурду меседжі, це все відмінно працює і викликає у людей певну щиру підтримку, яка йде набагато далі, ніж до політиків класичного спрямування", — сказав він.