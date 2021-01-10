Ефективної системи аналізу е-декларацій в Україні нема - експерт

Слідчо, не можна встановити, на які реальні кошти живуть наші чиновники і чи відповідають вони їх доходам. В Україні досі не створена ефективна програма з аналізу електронних декларацій. Про це повідомив політолог Валентин Гайдай.

«Це є наслідком« конституційної кризи - протистояння ОПУ, КСУ і ВР з питань е-декларації. Те, що розблокували діяльність НАЗК, є непоганою новиною, але, тим не менш, цей орган існує вже не перший рік, і ми не можемо говорити про його ефективність», - заявив політолог в коментарі кореспонденту ГолосUA.

За словами В. Гайдая, до сих пір немає якоїсь програми, яка могла б аналізувати е-декларації.

«Слідчо, не можна встановити, на які реальні кошти живуть наші чиновники і чи відповідають вони їх доходам. В цілому треба або реформувати наші антикорупційні органи, або відмовитися від такої їх кількості. Оскільки воно не означає ефективності боротьби з корупцією. Є зразкові країни, де практично викорінено корупцію без такої кількості антикорупційних структур. Не очікую, поки що появи в Україні якогось «маховика», який буде ретельно перевіряти порушення в цьому питанні», - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні розблокували роботу Національного агентства з питань запобігання корупції і повернули кримінальну відповідальність за брехню в електронних деклараціях. Відповідні закони сьогодні вступили в силу.