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З Степанова зроблять "цапа-відбувайла" після локдауну, – Олег Саакян

18 декабря, 17:00  Политическая  Украина

 

Зняти міністра охорони здоров'я зараз, особливо на тлі підготовки до локдауну, політично не дасть ефекту громовідводу. Тому ситуація зі Степановим є доволі прозаїчною. Таку думку висловив політичний експерт Олег Саакян.

 

політичний експерт, Олег Саакян, Степанов, МОЗ, локдаун, карантин, коронавірус

 

"Навіщо знімати зараз людину з цього електричного стільця, якщо він ще не допрацював? Цифри підіймаються. От коли локдаун пройде, потрібно буде знаходити цапа-відбувайла", – зауважив він в ефірі програми "6/9" на 24 каналі.

 

Тим паче, що по медичній системі одного лише кисню достатньо, аби таке зняття було виправдане. Ми розуміємо, що там недопрацювали значно. Різні відомства, зокрема МОЗ, – пояснив Саакян.

 

Крім цього, експерт зауважив, якщо звільнити Степанова зараз, дуже ймовірно, що заміни йому швидко не знайдуть. Мовляв, хто на це піде, знаючи, що система розвалена, а фінансування недостатньо.

 

"А інституційні рамки такі, що навіть якщо ти щось хороше хочеш зробити, не факт, що ти це зможеш. До того ж, будуть вставляти палки в колеса", – додав політолог.

 

На його думку, зняти міністра охорони здоров'я зараз, особливо на тлі підготовки до локдауну, політично не дасть ефекту громовідводу. Адже все одно буде негатив. І він посиплеться на нового міністра або на центральну владу.

 

Адже міністра охорони здоров'я не буде, а знайти нову людину – неможливо. Відповідно Степанову дадуть цей термін для того, аби він взяв на себе увесь негатив увесь і потім пішов, вважає Саакян.

 

"Подивимося лише, чи він піде зовсім чи його "підуть" на якусь іншу посаду. Бо як показує практика, цілком ймовірно, що можуть просто змінити посаду та відправити кудись", – підсумував він.

 

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