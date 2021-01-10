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Звільнення Шмигаля лише питання часу, – політолог

17 декабря, 09:00  Политическая  Украина

 

Питання звільнення чинного прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в будь-якому випадку постане. Якщо не в кінці цього року, то в першій половині 2021-го, коли промайне рік діяльності пана Шмигаля на посаді прем’єра. Про це заявив політолог Олексій Якубін.

 

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"Питання звільнення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в будь-якому випадку постане. Якщо навіть не в кінці цього року, бо зараз є питання бюджету, то в наступному році, навіть в першій половині 2021-го року, коли промайне рік діяльності пана Шмигаля на посаді прем’єра", – зазначив Олексій Якубін в ефірі інформаційно-аналітичного проєкту "Чудова четвірка" на телеканалі ZIK.

 

Політолог зауважив, що основною причиною відставки очільника уряду може стати провальна боротьба з основним викликом 2020-го року – пандемією коронавірусу.

 

"Він обирався як своєрідний "ковідний" прем’єр. По суті ми бачимо, що уряду не дуже вдається справитися з коронавірусом. Тому я не виключаю, що на тлі незадоволення після всіх "локдаунів" буде спроба трошки напустити свіжого повітря і відправити у відставку нинішнього прем’єра", – прокоментував Олексій Якубін.

 

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