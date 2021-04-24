Київ може вийти з «червоної зони» в кінці квітня

До кінця місяця Київ може вийти з «червоної зони». Про таку вірогідність розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Є велика надія, що до 30 квітня Київ уже за всіма показниками перейде з «червоного» до «жовтого» рівня. Але все залежить від нас», – сказав він, пише «Главком».

Глава МОЗ також нагадав, що «коронавірус – атеїст і йому все одно, що людям потрібно святкувати Великдень».

Степанов закликав на великодні свята не збиратися великими компаніями і провести вихідні вдома.