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Київ може вийти з «червоної зони» в кінці квітня

21 апреля, 13:00  Социальная  Украина

До кінця місяця Київ може вийти з «червоної зони». Про таку вірогідність розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

До кінця місяця Київ може вийти з «червоної зони». Про таку вірогідність розповів міністр охорони здоровя Максим Степанов.

«Є велика надія, що до 30 квітня Київ уже за всіма показниками перейде з «червоного» до «жовтого» рівня. Але все залежить від нас», – сказав вінпише «Главком».

 

Глава МОЗ також нагадав, що «коронавірус – атеїст і йому все одно, що людям потрібно святкувати Великдень».

 

Степанов закликав на великодні свята не збиратися великими компаніями і провести вихідні вдома. 

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