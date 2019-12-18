Гончарук обіцяє, що платити за «негарячу» гарячу воду не буде потрібно

Температура гарячої води повинна бути в межах 50-75% градусів. Якщо ж вона нижча, споживач повинен мати змогу оскаржити оплату послуги.

Про це у Телеграм повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. Він пояснив, що уряд схвалив правила постачання гарячої води.





«Споживач має отримувати якісні послуги за гроші, які він сплачує. Або ж він оскаржить сплату, якщо він цього не отримає. Ми визначили чіткі параметри до якості послуги, зокрема температура має бути в межах 50-75 градусів за Цельсієм», - написав Гончарук.



Також він повідомив що уряд визначив порядок оплати послуги та типові договори. Та обіцяє врегулювати взаємовідносини між виконавцем і споживачем.