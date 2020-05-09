Проблему доставки продукції фермерів у міста можна вирішити, - Балабан

Якщо у влади немає власних ідей, як провести реформи і вона починає витягувати карти «зі старої колоди», то треба брати тих, хто показав ефективність. Про це в ефірі телеканалу «ЗІК», коментуючи можливе призначення Саакашвілі в уряд, заявив кандидат політичних наук Ростислав Балабан.

«Саакашвілі – це некерована ракета. При призначенні його на будь-яку посаду, його стане забагато. Зі своєю харизмою він буде лише заважати», - говорить Ростислав Балабан.

Він наголосив, що у влади розв’язані руки для проведення будь-яких реформ.

«Якщо потрібна якась реформа – у Вас більшість в парламенті, у Вас 100% Ваш уряд, беріть і реалізовуйте. Невже потрібна якась людина ззовні, щоб дати ідею? Ви ж говорили, що у Вас ці ідеї є. Це фактично друг Ющенка, як символ революції – прекрасно, «стара карта» Порошенка теж зрозуміло, але навіщо це зараз?», - каже експерт.

Він наголосив, що якщо залучати людей, які уже були при владі, то треба брати тих, хто показав ефективність і пропонує реальні речі зараз.





«Якщо ви виймаєте карти «зі старої колоди», то візміть краще з попередніх урядів, скажімо, того ж Омеляна. Він принаймні Вам допоможе у логістиці і не буде нищитись вітчизняний виробник. Він це говорив, що наш фермер стоїть на колінах, товар не привозиться ні в столицю, ні в інші великі міста і проблему доставок можна вирішити», - зауважив Ростислав Балабан.