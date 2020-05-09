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Проблему доставки продукції фермерів у міста можна вирішити, - Балабан

06 мая, 18:00  Политическая  Украина

 

Якщо у влади немає власних ідей, як провести реформи і вона починає витягувати карти «зі старої колоди», то  треба брати тих, хто показав ефективність. Про це в ефірі телеканалу «ЗІК», коментуючи можливе призначення Саакашвілі в уряд,  заявив кандидат політичних наук Ростислав Балабан.

 

Володимир Омелян, міністр інфраструктури, Офіс президента, Владимир Омелян, министр инфраструктуры, Офис президента, доставка продуктов, Саакашвилі, призначення, назначение, Ростислав Балабан.

 

«Саакашвілі – це некерована ракета. При призначенні його на будь-яку посаду, його стане забагато. Зі своєю харизмою він буде лише заважати», - говорить Ростислав Балабан.

 

Він наголосив, що у влади розв’язані руки для проведення будь-яких реформ.

 

«Якщо потрібна якась реформа – у Вас більшість в парламенті, у Вас 100% Ваш  уряд, беріть і реалізовуйте. Невже потрібна якась людина ззовні, щоб дати ідею? Ви ж говорили, що у Вас ці ідеї є. Це фактично друг Ющенка, як символ революції – прекрасно, «стара карта»  Порошенка теж зрозуміло, але навіщо це зараз?», - каже експерт.

 

Він наголосив, що якщо залучати людей, які уже були при владі, то треба брати тих, хто показав ефективність і пропонує реальні речі зараз.  


«Якщо ви виймаєте карти «зі старої колоди», то візміть краще з попередніх урядів,  скажімо, того ж Омеляна. Він принаймні Вам допоможе у логістиці і не буде нищитись вітчизняний виробник. Він це говорив, що наш фермер стоїть на колінах, товар не привозиться ні в столицю, ні в інші великі міста  і проблему доставок можна вирішити», - зауважив Ростислав Балабан.

 

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