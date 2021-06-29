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ПФУ провів перерахунок пенсій: хто отримав підвищення

09 июня, 11:00  Социальная  Украина

Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам - підвищення отримали понад 300 тис.українців.

Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам - підвищення отримали понад 300 тис.українців.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політикипише УНІАН.

 

"Перерахунок проведено з 1 квітня після отримання даних з державної податкової служби про суми нарахованих та сплачених страхових внесків за 1-й квартал 2021 року. Відповідно, в червні пенсіонери отримають як підвищену суму пенсії, так і доплату за квітень і травень", – йдеться в повідомленні.

 

Перерахунок проведено українцям, у яких після попереднього перерахунку пенсії пройшло не менше 24 місяців і вони в цей час працювали.

 

Страховий стаж, набутий за цей період, врахований при обчисленні нового розміру пенсії, а для пенсіонерів, які придбали не менше 24 місяців страхового стажу і мали вищу заробітну плату, пенсія обчислена з урахуванням збільшеної заробітної плати.

 

"Всього збільшено пенсії для 313 тис. пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав 193,32 грн", – сказано в повідомленні.

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