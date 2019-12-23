Вибори в ОТГ: лідирують «Слуга народу» і «Європейська солідарність»

На виборах в ОТГ лідирує «Слуга народу», на другому місці «Європейська солідарність». Такі дані опрацювання відомостей з 75% дільниць. Про це повідомила прес-служба ЦВК.

Так, лідером щодо явки виборців станом на 20 годину 22 грудня 2019 року стала Сошичненська сільська ОТГ Камінь-Каширського району Волинської області, де явка виборців склала 69,6 %;

На другому місці - Сахновецька сільська ОТГ Старокостянтинівського району Хмельницької області з явкою 67,7%.

Третє місце розділили Староселецька сільська ОТГ Коростишівського району Житомирської області і Великобудищанська сільська ОТГ Гадяцького району Полтавської області з явкою 67%.

Найнижчу явку зафіксували в Пасічнянській сільській ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області - всього 29,98%.

На другому місці з кінця розташувалася Курилівська сільська ОТГ Куп'янського району Харківської області з явкою 32,5%.

На третьому - Тернуватська селищна ОТГ Новомиколаївського району Запорізької області - 36,2%.

Нагадаємо, в неділю, 22 грудня 2019 року в Україні відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних і міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних і міських голів. Вибори відбулися в 86 ОТГ 21 області України - 69 сільських, 16 селищних та одній міській.