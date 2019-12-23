КИЕВ
18:19 		Брюссель
17:19
Москва
19:19
Понедельник, 23 декабря 2019

Новости

18:00  Политическая  Украина
Справа Шеремети: Антоненка залишили під вартою
17:00  Политическая  Украина
Вибори в ОТГ: лідирують «Слуга народу» і «Європейська солідарність»
15:00  Политическая  Украина
1500 людей загинули під час протестів в Ірані - Reuters
14:15  Социальная  Украина
Пенсійний фонд перерахував пенсії: середня сума підвищення складе дещо більше 41 грн
12:30  Социальная  Украина
В Україні досі є житлові будинки, в яких не підключено опалення
10:50  Социальная  Украина
Туман, ожеледиця і сильні пориви вітру: надзвичайники попереджають про погіршення погоди
10:00  Социальная  Украина
Пожежа в Одесі: оприлюднено висновок урядової комісії
09:30  Социальная  Украина
Мінський процес: одна група людей точно готова до обміну, доля решти вирішується
09:00  Социальная  Украина
Через пожежу в психоневрологічному інтернаті на Луганщині загинули 4 людини
08:00  Экономическая  Украина
Гончарук повідомив, що грального бізнесу під виглядом «лотерей» в Україні більше не буде
Все Новости
Прислать новость


Вибори в ОТГ: лідирують «Слуга народу» і «Європейська солідарність»

17:00  Политическая  Украина

На виборах в ОТГ лідирує «Слуга народу», на другому місці «Європейська солідарність». Такі дані опрацювання відомостей з 75% дільниць. Про це повідомила прес-служба ЦВК.

 

 

Так, лідером щодо явки виборців станом на 20 годину 22 грудня 2019 року стала Сошичненська сільська ОТГ Камінь-Каширського району Волинської області, де явка виборців склала 69,6 %;

 

На другому місці - Сахновецька сільська ОТГ Старокостянтинівського району Хмельницької області з явкою 67,7%.

 

Третє місце розділили Староселецька сільська ОТГ Коростишівського району Житомирської області і Великобудищанська сільська ОТГ Гадяцького району Полтавської області з явкою 67%.

 

Найнижчу явку зафіксували в Пасічнянській сільській ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області - всього 29,98%.

 

На другому місці з кінця розташувалася Курилівська сільська ОТГ Куп'янського району Харківської області з явкою 32,5%.

 

На третьому - Тернуватська селищна ОТГ Новомиколаївського району Запорізької області - 36,2%.

Нагадаємо,  в неділю, 22 грудня 2019 року в Україні відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних і міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних і міських голів. Вибори відбулися в 86 ОТГ 21 області України - 69 сільських, 16 селищних та одній міській.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу