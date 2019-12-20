Політолог назвав три головні ілюзії 2019 року

2019-й став роком народження і згасання нових ілюзій. Цей тренд продовжиться і в наступному році. Таку думку висловив під час круглого столу «Підсумки 2019-го – перспективи 2020 року: політичні, соціальні, економічні» керівник політико-правових програм «Українського Центру суспільного розвитку» Ігор Рейтерович.

За його словами, перша ілюзія — управлінська.

«Перша ілюзія — те, що люди, які не мають політичного, соціального або управлінського досвіду, здатні ефективно керувати країною і реалізувати реформи. У сухому залишку — регулярні скандали, корупція, неоднозначні законопроекти і мінус 70 мільярдів у бюджеті. якраз під ялинку», — говорить Ігор Рейтерович.

Друга ілюзія, на його думку — швидке досягнення миру.

«Було ілюзією вважати, що миру можна досягти, просто "подивившись в очі". Людина, якій зібралися дивитися в ці самі очі, вчора заявила, що половина території України насправді належить Росії, а українців вигадав граф Потоцький», — каже політолог.

І третя ілюзія — те, що опозиція зробила висновки зі своєї поразки і здатна стати реальною альтернативою владі.

«Поки що виходить лише час від часу блокувати парламентську чи комітетську трибуну, виводити людей на вулицю і полум’яно виступати по телевізору», — зазначає Ігор Рейтерович.

Політолог висловив сподівання, що в Новому році ми остаточно зможемо позбутися ілюзій, а основним трендом стане повернення професіоналів у владу.