Уперше за 15 років на Волині здійснили трансплантацію серця

Напередодні на Волині трапляється аварія і до ковельської лікарні доправляють молодого чоловіка в комі. Шансів на порятунок не має, лікарі констатують смерть мозку і починають розмову з родичами. «Що сказати родичам, органи вже не допоможуть цій людині, а іншій людині - життя врятують і це найцінніше, що може людина зробити людині на цьому світу, частинка їхнього родича буде жити в комусь іншому», - розповідають лікарі, передали ТСН.

Серце донора підходить чоловіку, який перебуває на лікуванні в столичному Інституті серця. Однак орган доправити в Київ не можливо навіть ґвинтокрилом. Тож швидка з пацієнтом мчить до Ковеля, а разом із ним бригада з восьми хірургів.

Сталося це в районній Ковельській лікарні. Донором став чоловік, який загинув в аварії. Пацієнта везли з Києва, оскільки донорське серце неможливо було доправити до столиці. Разом із ним виїхала бригада хірургів Інституту серця та Борис Тодуров, щоби виконати пересадку.

«Їдемо, у нас вже пішов відлік на хвилини, стан донора різко погіршився, його подали на операційний стіл, а нам їхати ще 2 години», - розповідають лікарі.

Поки столичні хірурги ще їдуть - у Ковелі починається операція, аби не змарнувати шанс на трансплантацію. Для пересадки серця є всього 3,5 години. Кардіохірург устигає і от у його руках донорський орган. Кілька годин операції і серце починає битися в новому тілі. «Ось пересаджене серце вперше за 15 років», - кажуть хірурги.

Уже на ранок пацієнт відходить од наркозу. У цього чоловіка серце працювало лише на 15%. І трансплантація врятувала йому життя. «Він був на межі життя і смерті - думаю, що якби ми не виконали цю трансплантацію, більше 2-3 місяців він би не прожив», - констатує медик.

Реабілітацію хворий уже проходитиме в столиці. Через кілька днів його забере швидка в Інститут серця.

У більшості випадків, навіть коли є потенційний донор, медики не хочуть говорити з родичами про трансплантацію. Також бояться брати відповідальність за констатацію смерті мозку. Однак ковельський досвід свідчить, що це можливо навіть у районній лікарні, якщо є бажання.

У листі очікування на пересадку органів близько 5 тисяч українці. Більше тисячі потребують пересадки серця, півтори - трансплантації печінки, понад 2 тисячі - заміни нирки. Більшість із них або їдуть за кордон або помирають не дочекавшись допомоги.

Родичі, які в Ковелі дали згоду на забір органів урятували одразу трьох людей. Крім серця цієї ночі пересадили ще дві донорських нирки. Одну операцію провели в цій самій ковельській лікарні. Другу в столичному інституті Шалімова.

Нагадаємо, народні депутати ухвалили у другому читані та в цілому Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині". «За» проголосували 320 парламентарів.

Раніше у МОЗ повідомляли, що прийняття закону про трансплантацію дозволить створити дієву систему трансплантації.

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