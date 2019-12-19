Заворушення в Києві: Нацкорпус перекрив Хрещатик (ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ)

Нацкорпус продовжує акції протесту проти відкриття ринку землі. На Хрещатику перекрито рух в усі сторони. За словами організаторів мітингу, вони вимагають зняття з розгляду в Раді законопроекту, що скасовує мораторій на продаж української землі.

В Нацполіції повідомили, що правоохоронці продовжують у посиленому режимі забезпечувати публічну безпеку та порядок під час проведення акцій.

«Працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу несуть службу у посиленому режимі під час проведення раніше анонсованих заходів за масової участі громадян, аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення акцій», - сказано в повідомленні Нацполіції.

В поліції також звернулися до організаторів та учасників заходів з проханням дотримуватися норм чинного законодавства, акції проводити виключно в мирний спосіб, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

Нагадаємо, 16 грудня під Верховною Радою під час мітингу проти відкриття ринку землі між демонстрантами та полцією відбулись сутички - в хід йшло каміння, димові шашки та слізогінний газ. Внаслідок сутичок пострждали 17 поліцейських та 2 мітингарів.

Президент України Володимир Зеленський засудив насилля під час акцій протестів, однак запевнив влада до фермерів дослухається. Пізніше на зустрічі з фермерами глава держави повідомив, що влада готова обговорювати граничні розміри концентрації землі в одних руках і що питання продажу землі іноземцям буде винесено на референдум уже після відкриття ринку землі.