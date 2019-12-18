Поліція заперечує, що обшуки у Мухарського пов’язані зі справою Шеремети

Обшуки у Антіна Мухарського відбулись через наркотики, а не справу Шеремети. Поліція прийшла до орендарів, а не до власника квартири. Про це повідомили в Нацполіції.

«Обшук у помешканні, яке актор здавав в оренду, відбувся у рамках розслідування кримінального провадження за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет», - сказано в повідомленні.

В поліції повідомили, що слідчі Кропивницького відділу поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Встановлено, що група осіб організувала Інтернет-магазини в одному із популярних меседжерів, за допомогою яких здійснювала збут вказаних речовин шляхом «закладок». При цьому поліцейські з‘ясували, що до адміністрування цих груп причетні особи, які мешкають у Києві.

«На підставі ухвали слідчого судді кропивницькі правоохоронці провели обшук квартири, що розташована на столичному Подолі, яку винаймали фігуранти вказаного провадження (володільцем квартири є Антін Мухарський)», - йдеться в повідомлені.

У результаті із помешкання вилучили комп‘ютерну техніку, сімкартки, банківські картки та телефони, які могли використовуватися у злочинній діяльності. Призначені експертизи.

Нагадаємо, обшук у себе Мухарський пов'язав із затриманнями та обшуками в учасників волонтерського руху в Україні та спротиву російській агресії.