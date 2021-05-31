Мінцифри з USAID допоможуть громадам стати цифровими

Мінцифра та SocialBoost у межах Програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати і ефективність» (DOBRE) створять освітній курс «Як громаді стати цифровою» для Єдиного державного вебпорталу цифрової освіти «Дія.Цифрова освіта».

Для цього Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум із громадською організацією SocialBoost. Про це йдеться на сайті Мінцифри.

Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що Мінцифра приділяє особливу увагу розвитку цифрової грамотності в регіонах України.

«Життя мешканців у громаді не може бути зручним і комфортним, якщо ця громада не використовує сучасні цифрові технології. Це стало ще більш очевидним із карантинними обмеженнями через пандемію. Тому ми розробимо освітній курс на Дія.Цифрова освіта про те, як побудувати «громаду в смартфоні». Цей практичний курс допоможе громадам здійснити цифрові трансформації і створити власні історії успіху впровадження електронних інструментів та інноваційних технологій», — заявила Валерія Іонан.

«Ми в SocialBoost, як IT-компонент Програми DOBRE, вже четвертий рік працюємо з громадами. Ми розробляємо цифрові сервіси та надаємо технічну підтримку 100 громадам і бачимо, як сучасні ІТ-рішення змінюють життя людей. Карантин додатково посилив потребу громад в цифровізації, і ми раді, що завдяки підтримці Мінцифри зможемо поділитись досвідом і експертизою з кожною з понад 1400 громад України, щоб всі вони ефективно використовували сучасні ІТ-системи, електронні сервіси, хмарні технології, впроваджували діджитал-комунікації — для власного економічного розвитку і комфорту своїх жителів», — говорить виконавчий директор SocialBoost Віктор Гурський.