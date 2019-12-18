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Швейцарія заморозила гроші Януковича ще на рік

14 декабря, 11:00  Политическая  Украина

 

70 млн швейцарських франків «сім’ї» залишаються замороженими. 13 грудня Федеральна рада Швейцарії продовжила на рік превентивне замороження активів українського президента- вітка  Віктора Януковича та його оточення.

 

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Про це повідомило у Twitter Посольство Швейцарії в Україні.

 

"Сьогодні Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича та його оточення (близько 70 млн швейцарських франків). Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною", - йдеться у повідомленні.

 

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Як повідомляв Укрінформ, через ситуацію в Україні у лютому 2014 року Федеральна рада Швейцарії оголосила про замороження рахунків Януковича та його оточення. Ідеться про активи на суму 70 мільйонів швейцарських франків (більше 69 млн дол.). Відтоді швейцарський орган щороку продовжував замороження цих активів.

 

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