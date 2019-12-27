Оксана Поліщук: «Темпи впровадження новітніх технологій у зовнішній рекламі зростатимуть»

Цей рік бурхливий і напружений. Спілкуючись із людьми різних професій, складається враження, що країна потрапила у зону турбулентності: усіх трясе, страшно, але всі розуміють, що це тимчасово. І ринок зовнішньої реклами - не виняток. Ми вже багато чули про реформу у столиці. Але навіть ті, хто про неї не чув, результати точно бачили на вулицях Києва. Про тенденції на ринку зовнішньої реклами, підсумки 2019-го та плани на наступний рік ми поговоримо з головою Асоціації операторів зовнішньої реклами України Оксаною Поліщук.

Пані Оксано, яким був для вас рік?



Я б його назвала насиченим. Складний? Так. Але більше насичений. Зараз, пригадуючи всі ті минулі місяці, складається враження, що подій вистачило б не на один рік, а, як мінімум, на два-три.

Які події найбільше запам'ятались?



2019-й, безумовно, ознаменувався виборчими кампаніями. Для ринку першочерговим завданням було втримати політичний нейтралітет. Оператори були напоготові до різноманітних провокацій та намагань «облити політичним брудом». Операторам буквально доводилось ходити між крапельками. Та я вам з упевненістю можу сказати, що ринок тест на «професіоналізм» пройшов на відмінно.

Розкажіть, будь ласка, детальніше.



У нас є проблеми з неврегульованим законодавством. Учасникам виборчих битв це певною мірою на руку, а ось для операторів це створює шалений тиск. Ми стикалися із численними спробами втягти операторів у брудну політичну гру. Ми розуміли, що немає часу чекати дій із боку держави, і, щоб успішно протистояти таким викликам, сформували цивілізовані норми гри своєї галузі - Правила професійної етики, які учасники Асоціації одноголосно підтримали. Ми нічого нового не вигадували - це більш конкретне роз'яснення норм чинного законодавства, плюс міжнародні принципи. Цього виявилося достатньо, щоб «завернути» десятки рекламних сюжетів із чужими політичними гаслами, непристойними та сексуальними підтекстами, неоднозначними, але принизливими фразами тощо.



Наскільки я знаю, реформа зовнішньої реклами вже на завершальному етапі. Її результати вже видно неозброєним оком - реклама на вулицях стала значно впорядкованішою. Ще півроку-рік і про те, яким був Київ ДО реформи, ніхто і не згадає.





Так, до хорошого швидко звикаєш. І це нормально. Для тих, хто щодня ходить вулицями столиці, зміни проходять менш помітно. Та в мене є багато друзів з інших міст, з-за кордону, вони приїжджають до Києва декілька разів на рік. І одразу помічають контраст. Зміни відчули і наші клієнти. Для них це не просто зміни, а нові можливості. Якщо ще вчора їхній креатив обмежували рамки щитів, то сьогоднішні LED-екрани створюють безмежний простір для фантазії.



Зміни стали корисними і для споживачів. Завдяки новим форматам і технологіям зовнішня реклама тепер уміє звертатися до людей у потрібний день тижня, в потрібний час доби та в потрібному місці. А це означає, що для людей це вже не просто реклама, а корисна інформація.



А які були основні труднощі у впровадженні реформи?



Передусім були проблеми з оперативністю оформлення дозвільних документів. Згідно з новими Правилами, не лише скоротилась кількість, а й змінилися місця розташування конструкцій. А щоб їх установити, потрібно оновити і документи. Їх розгляд затягували різні відомства, починаючи від Міністерства культури України і закінчуючи Департаментом міського благоустрою. Були нюанси щодо узгодження робіт із комунальниками в тих місцях, де місто проводить реконструкції.



Були ситуації, коли оператори вже розмістили рекламну конструкцію відповідно до затвердженої Схеми, а «Київавтодор» вирішив перенести автобусну зупинку. Відповідно, локацію рекламної конструкції теж потрібно зміщувати. Були випадки прокладання нових велодоріжок, встановлення відеокамер, паркувальних кишень. Усе це веде за собою зміщення рекламних конструкцій, а отже, отримання нових дозволів і погоджень. Та це все не критично, місто ж не стоїть на місці, воно живе і розвивається, і оператори до цього пристосовуються. Головне, що із зони турбулентності ми вже вийшли.



Демонтаж конструкцій уже повністю завершили?



Основні оператори ринку демонтаж своїх конструкцій завершили повністю і закінчують процес монтажу. Залишилось іще прибрати незначну кількість конструкції тих, хто не прийняв реформу. Зараз цим займаються комунальні служби, і цей процес також на завершальному етапі.



Чого очікуєте від наступного року? Які прогнози для ринку?



Реформа у столиці запустила процес діджиталізації ринку реклами. Ми очікуємо, що темпи впровадження новітніх технологій зростатимуть. Та ми не збираємось зупинятися на досягнутому. Будуть, звісно, і виклики. Наступного року нас знову чекають вибори - місцеві. Можливо, про них менше говорять у ЗМІ, ніж про парламентські чи президентські, та для людей ці вибори важливі і боротьба там не менш запекла, ніж на загальнонаціональних. Тож будуть нові виклики. Однак труднощі є завжди, без них, мабуть, було б нецікаво. Якщо хочеш чогось досягти, треба завжди тримати себе в тонусі, бути конкурентоспроможним та вміти швидко налаштувати себе на позитивний лад.