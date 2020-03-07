Новий Кабмін Шмигаля: досьє міністрів

Кадрові перестановки. Кілька тижнів ходили чутки про перезавантаження і Кабміну і у середу, 4 березня, Україна отримала оновлений склад уряду, після того як Верховна Рада підтримала відставку прем'єра Олексія Гончарука.

Позачергове засідання Ради призначив президент України Володимир Зеленський. Крім кількох законопроектів, він попросив внести до порядку питання щодо Кабінету міністрів та звіт правоохоронних органів.

У ході засідання парламентарії звільнили з посади прем'єр-міністра Олексія Гончарука. На його місце призначено Дениса Шмигаля, який до цього обіймав посаду віце-прем'єра та міністра з розвитку громад і територій.

Також був перезавантажений склад Кабміну. Деякі з міністрів отримали інші посади в Кабміні, а деякі - зберегли старі.

Нові призначення

Прем'єр-міністр України — Денис Шмигаль (замість Олексія Гончарука).

Денису Шмигалю 44 роки, він родом зі Львова. Здобув освіту за спеціальністю «менеджмент у виробничій сфері». На держслужбу вперше прийшов в 2009 році: був помічником голови Львівської ОДА, а потім кілька років аж до Революції Гідності очолював економічне управління та департамент інвестицій обласної адміністрації.

Найманий менеджер. Які бізнес-зв'язки є у нового прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля

У 2017−2019 роках працював в структурах бізнес-імперії Ріната Ахметова: обіймав посади заступника гендиректора компанії ДТЕК Західенерго, був директором Бурштинської ТЕС (в структурі ДТЕК).

З літа 2019 року по лютий 2020-го Шмигаль очолював Івано-Франківську ОДА, після чого був віцепрем'єр-міністром — міністром розвитку громад і територій.

Міністр оборони — Андрій Таран (замість Андрія Загороднюка).

Андрій Таран народився 4 березня 1955 року в родині військового в Німеччині, в місті Франкфурт-на-Одері. Має спеціальність військового інженера-радіотехніка, проходив військову службу в армії СРСР.

З 1992 року служив в центральному апараті Міноборони України (повернувся туди в 1998 році). У 1994−1995 роках працював в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

П’ять років — з 1999-го по 2004 рік Таран був військовим аташе при посольстві України в США. Він вільно володіє англійською мовою. З квітня по серпень 2015 року був представником України у Спільному центрі з контролю і координації на Донбасі. З грудня 2015-го по квітень 2016 року Таран обіймав посаду першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Міністр закордонних справ — Дмитро Кулеба (замість Вадима Пристайка).

Дмитру Кулебі 38 років, він народився в Сумах. Його батько Іван Кулеба — також відомий український дипломат, був заступником голови МЗС України і послом в декількох країнах.

У 2003 році Кулеба-молодший закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка (за фахом «міжнародне право»). У ньому ж захистив дисертацію кандидата юридичних наук.

Почав будувати дипломатичну кар'єру з 2003 року. 9 квітня 2016-го став постійним представником України в Раді Європи. Особливу увагу Кулеба приділяв захисту прав людини в окупованому Росією Криму, залученню Ради Європи до реалізації реформ в Україні та протидії поверненню російської делегації в ПАРЄ.

З 29 серпня 2019 року був віцепрем'єр-міністром України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - Вадим Пристайко.

Вадим Пристайко народився 20 лютого 1970 року в місті Кілія Одеської області. Закінчив Київський політехнічний інститут (кваліфікація — «фахівець з інформаційних технологій»), а також отримав ступінь магістра в Українській академії зовнішньої торгівлі.

У 1997 році Пристайко вперше прийшов в МЗС України на посаду заступника завідувача відділом країн Азії та Тихоокеанського регіону П’ятого територіального управління відомства.

З 2000-го по 2001 рік працював українським консулом в Сіднеї, Австралія. Після років дипломатичної служби у 2007-му був призначений заступником директора департаменту НАТО в українському МЗС, а 2017 року став главою Місії України при Альянсі.

Влітку 2019 року Пристайко короткий час займав посаду заступника керівника Офісу президента, а потім був міністром закордонних справ України.

Міністр розвитку громад і територій — Олексій Чернишов (замість Дениса Шмигаля).

Олексію Чернишову 42 роки, він народився в Харкові. Має дві вищі освіти за спеціальностями економіка підприємства і правознавство.

З кінця 1990-х років до 2019-го працював у бізнесі. Зокрема, є засновником інвесткомпаній Eastgate Development, що спеціалізується на розвитку проєктів комерційної нерухомості; а також VI2 Partners, яка у 2017 році купила 20% акцій мережі супермаркетів Фуршет у французького оператора Auchan Group Ашан Україна.

28 жовтня 2019 року Чернишов був призначений указом президента Володимира Зеленського на посаду голови Київської обласної державної адміністрації.

Міністр Кабінету міністрів — Олег Немчінов (замість Дмитра Дубілета).

Олег Немчінов народився 1 травня 1977 року у Львові в родині військових. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «географія», а також пройшов вишкіл при університеті Львівська політехніка.

Тривалий час працював викладачем. Протягом одного місяця — з січня по лютий 2016 року — брав участь в Антитерористичній операції на сході України. Крім цього, Немчінов проходив службу в Державній прикордонній службі. Тричі безуспішно балотувався до Верховної Ради.

У квітні 2017 року Олег Немчінов став державним секретарем Міністерства молоді та спорту України. Перебував на цій посаді до жовтня 2019-го.

Міністр фінансів — Ігор Уманський (замість Оксани Маркарової).

Ігор Уманський народився 9 січня 1975 року в місті Прип’ять Київської області.

У 1997 році закінчив Київський національний економічний університет, має ступінь кандидата економічних наук. У 2000−2003 роках працював в Мінекономіки, а в 2004—2005 роках очолював департамент по роботі з проблемними банками гендепартаменту банківського нагляду Нацбанку.

Після цього Уманський був заступником керівників Укртранснафти (100%-а «донька» Нафтогазу), Державної іпотечної установи та Державного агентства інвестицій та інновацій.

Уманський двічі обіймав посаду першого заступника міністра фінансів; був в.о. голови Мінфіну в уряді Юлії Тимошенко, а також позаштатним радником п’ятого президента України Петра Порошенка.

Міністр охорони здоров’я — Ілля Ємець (замість Зоряни Скалецької).

Ілля Ємець народився 21 лютого 1956 року в Воркуті на півночі Росії в багатодітній українській родині.

У 1979 році закінчив Київський медичний інститут, отримавши спеціальність педіатра, після чого шість років проходив клінічну ординатуру за фахом «серцево-судинна хірургія» в Інституті серцево-судинної хірургії Академії медичних наук України.

Автор понад 260 науково-методичних і наукових публікацій, створив в Україні школу кардіології та кардіохірургії новонароджених. Ємець — відомий український лікар і кардіохірург, директор Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Менше року очолював Міністерство охорони здоров’я в уряді Миколи Азарова.

Міністр соціальної політики — Марина Лазебна (замість Юлії Соколовської).

Марина Лазебна народилася в селі Пісківка Бородянського району Київської області. У 1998 році закінчила Київський державний університет ім. Тараса Шевченка.

З 2000 року Лазебна працювала експертом в Міністерстві економіки, а в 2003-му стала головним спеціалістом Управління стратегії реформування соціальних відносин в секретаріаті Кабміну. Пізніше працювала на тій же посаді в Управлінні соціальної політики та праці.

20 травня 2013 року Марина Лазебна очолила Державну службу зайнятості, її призначив на цю посаду своїм указом Віктор Янукович, який на той момент був президентом України. У серпні 2019-го вона очолила Державну соціальну службу, проте вже 2 жовтня того ж року Кабмін Олексія Гончарука її звільнив.

Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій — Олексій Резніков.

Олексію Резнікову 53 роки, він родом зі Львова. Здобув юридичну освіту у Львівському університеті ім. І. Франка (спеціальність «правознавство»).

У 1994 році Резніков отримав адвокатську ліцензію і право займатися відповідною діяльністю. Кілька років був депутатом Київради і працював в КМДА.

Брав участь в розробці одного з проєктів Податкового кодексу України, Закону України Про адвокатську діяльність і адвокатуру, змін до Господарського процесуального кодексу України. Входив до складу членів Наглядової ради АТ Ощадбанк. На початку 2000-х заснував власну юридичну компанію Правіс, пізніше відому як Резніков, Власенко і партнери. Після злиття з юрфірмою Магістр і партнери компанія працювала під назвою Magisters.

З вересня 2019 року був представником України в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) в Мінську.

Міністр у справах ветеранів — Сергій Бессараб (замість Оксани Коляди).

Сергій Бессараб народився в селі Старі Кодаки Дніпропетровської області. Зараз йому 64 роки. Закінчив Київське вище загальновійськове командне училище ім. М. Фрунзе, Військову академію ім. М. Фрунзе і Національну академію оборони України.

Бессараб — кадровий радянський і український військовий. E 2015−2106 роках керував АТО. Згодом обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Міністр молоді та спорту — Вадим Гутцайт.

Вадим Гутцайт народився в 1971 році в Києві. Майбутній професійний фехтувальник почав займатися цим спортом в 1980 році. Закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України.

Брав участь в Літніх Олімпійських іграх 1992 року в Барселоні як фехтувальник, де отримав золоту медаль. Гутцайт є президентом Федерації фехтування України.

З 2018 року очолював Департамент молоді та спорту Київської міської державної адміністрації. Був кандидатом у народні депутати України від партії Слуга народу на парламентських виборах 2019 року, проте пізніше відмовився від участі в них.

Зберегли свої посади

Міністр внутрішніх справ — Арсен Аваков.

Аваков очолює МВС України з 2014 року.

У політику Арсен Аваков прийшов в 2002 році, обравшись членом виконавчого комітету Харківської міської ради. У 2004 році був заступником керівника Харківського регіонального штабу екс-президента, тодішнього кандидата на пост глави держави Віктора Ющенка.

У лютому 2014 року став в.о. голови Міністерства внутрішніх справ України при прем'єр-міністрі Арсенії Яценюку. Пізніше був затверджений Кабміном на цій посаді.

Міністр інфраструктури — Владислав Криклій.

Владислав Криклій — один з наймолодших міністрів у новому Кабміні Дениса Шмигаля. Йому 33 роки, він народився в Києві.

У 2014−2015 роках працював радником міністра внутрішніх справ з питань впровадження інформаційних технологій. Займався реформою сервісних центрів МВС. У 2015 році був заступником начальника Департаменту ДАІ МВС України та головою Головного сервісного центру МВС України.

Був обраний депутатом Верховної Ради за списком партії Слуга народу (№ 12), однак склав мандат після призначення міністром інфраструктури в Кабмін Олексія Гончарука.

Міністр юстиції — Денис Малюська.

Денис Малюська народився 19 листопада 1981 року в Дунаївцях Хмельницької області.

У 2004 році закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність — «правознавство»). З 2012-го по 2016 рік навчався в Лондонському університеті, де отримав ступінь магістра права.

Протягом 10 років (з 2000-го по 2010-й) працював юристом в адвокатському об'єднанні Адвокатська фірма Бізнес-право, яким володів аж до серпня 2019 року. Був фахівцем з розвитку приватного сектора Групи Світового банку Міжнародної фінансової корпорації, а також головою правління Офісу ефективного регулювання — BRDO / World Bank Group.

Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації — Михайло Федоров.

Михайло Федоров народився 21 січня 1991 року в місті Василівка Запорізької області.

Закінчив факультет соціології та управління Запорізького університету, Вищу політичну школу, освітню школу представників НАТО в Україні. У 2012 році був «студентським мером» Запоріжжя. У травні 2013 року заснував власне діджитал-агентство SMMSTUDIO в Запоріжжі. Є фахівцем з таргетування реклами в інтернеті та соціальних мережах.

Федоров був відповідальним за діджитал-складову виборчої кампанії Зеленського. Саме він вибудував онлайн-комунікацію команди і мережу її сторінок в соцмережах. Після перемоги Зеленського був призначений позаштатним радником президента України. Він також є фігурантом журналістського розслідування про можливі порушення порядку фінансування виборчої кампанії.

Наймолодший міністр в історії незалежної України.

Посади вакантні

Міністр освіти. Очікувалося, що посаду збереже Ганна Новосад, проте вона вирішила піти з уряду, оскільки не згодна з його новим складом.

Міністр енергетики. Кандидатура того, хто може очолити відомство замість Олексія Оржеля, невідома.

Міністр культури. Колишній міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський був згоден очолювати відомство лише в разі збереження єдиного міністерства. Однак через відділення Міністерства молоді та спорту Бородянський не погодився працювати в Кабміні, хоча звільняти його не планували.

Міністр економічного розвитку. Міністерство мав очолити Роман Жуковський (замість Тимофія Милованова, який очолював об'єднане Міністерство економіки, торгівлі і сільського господарства). Однак Жуковський, за інформацією НВ, відмовився від пропозиції. За даними НВ, Жуковський передумав, оскільки йому було б цікавіше працювати в Нацбанку. Але такої пропозиції йому не надходило.

Віцепрем'єр з питань оборонної промисловості (посада не була створена). На цю посаду розглядали кандидатуру 70-річного Олега Коростельова, керівника Київського конструкторського бюро Луч. Однак Коростельов відмовився йти в новий Кабмін. Причина — його вік і бажання займатися виключно КБ Луч, розповіли НВ відразу два співрозмовники.

Міністр аграрної політики (відомство не було створено). Очікувалося, що відомство очолить Тимофій Милованов, однак він відмовився ним керувати — «з особистих причин».

Джерело: НВ