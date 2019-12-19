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Студентські та учнівські квитки зроблять електронними з наступного року

18 декабря, 18:00  Правовая  Украина

 

Електронні документи будуть підтвердженням статусу студента або учня та зберігатимуть відповідні права на пільги. Паперові документи діятимуть паралельно. Уже в наступному навчальному році система почне діяти в тестовому режимі.

 

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У 2020-2021 навчальному році будуть впровадженні в тестовому режимі е-квитки для учнів і студентів. Відповідне рішення ухвалено сьогодні, 18 грудня, на засіданні Уряду.

 

Скористатися ними буде можна буде через мобільний додаток “ДіЯ”, який працює з 16 грудня в бета-версії.

 

«Такі е-документи будуть підтвердженням статусу студента або учня, а також зберігатимуть відповідні права на пільги. Паперові документи продовжують діяти», - сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. 

 

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки мають технічно забезпечити можливість формування електронних квитків.

 

Е-студентський та е-учнівський квиток надає всі права на пільги, які мають учні та студенти.

 

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