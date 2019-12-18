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СБУ заборонила в’їзд в Україну 283 іноземцям

12 декабря, 15:25  Правовая  Украина

 

З вересня цього року СБУ заборонила в’їзд на територію України 283 іноземцям, 9 з них - діючі співробітники  російських спецслужб. Про це заявив голова СБУ Іван Баканов, коментуючи 100 днів своєї роботи на посаді.

 

СБУ, тероризм, заборона вїзду, Іван Баканов, хакери, ботоферми.

 

За його словами, Служба безпеки України довела, що здатна системно і ефективно протидіяти іноземним спецслужбам та досягати вагомих результатів у сферах захисту національної безпеки, боротьби з тероризмом та кіберзагрозами. Служба протидіє не дрібним шахраям, а дбає про національну безпеку країни.

 

У сфері протидії тероризму та захисту територіальної цілісності України СБУ розпочала 101 кримінальне провадження.

 

«Найбільш гучна справа – затримання одного з ключових лідерів ІДІЛ на прізвисько «Аль Бара Шишані», який приїхав в Україну за підробленими документами. Спецоперація була проведена спільно з іноземними партнерами», – нагадав Іван Баканов.

 

Тільки з вересня цього року Служба заборонила в’їзд на територію України 283 іноземцям. Серед них – 9 діючих співробітників російських спецслужб, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти України. В’їзд закритий і для 9 представників пропагандистських ЗМІ, зокрема російських. СБУ успішно протидіє кіберзагрозам – відкрито 124 кримінальні провадження. Спільно з партнерами із США Службі вдалося нейтралізувати потужне хакерське угруповання. У дата-центрі під Одесою СБУ виявила майже півтори сотні серверів із тисячами хакерських ресурсів.

 

«Нами було заблоковано тисячі протиправних посягань в інтернеті на громадян України, країн Європи, США, Японії, їх органи влади та управління, об’єкти критичної інфраструктури», – зазначив Голова Служби.

 

 За останні два тижні спецслужба заблокувала діяльність ще двох потужних угруповань кіберзлочинців. Зокрема, українські хакери викрадали кошти з рахунків користувачів електронних платіжних систем Європи та США. Діяли хакери з 2010 року, їх річний обіг становив 500-700 тисяч доларів.

 

У Києві СБУ ліквідувала «ботоферму», через яку хакери організовували масову реєстрацію фейкових акаунтів у соціальних мережах, активно надавали послуги російській стороні та особам, причетним до діяльності так званої «ДНР».

 

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