СБУ заборонила в’їзд в Україну 283 іноземцям

З вересня цього року СБУ заборонила в’їзд на територію України 283 іноземцям, 9 з них - діючі співробітники російських спецслужб. Про це заявив голова СБУ Іван Баканов, коментуючи 100 днів своєї роботи на посаді.

За його словами, Служба безпеки України довела, що здатна системно і ефективно протидіяти іноземним спецслужбам та досягати вагомих результатів у сферах захисту національної безпеки, боротьби з тероризмом та кіберзагрозами. Служба протидіє не дрібним шахраям, а дбає про національну безпеку країни.

У сфері протидії тероризму та захисту територіальної цілісності України СБУ розпочала 101 кримінальне провадження.

«Найбільш гучна справа – затримання одного з ключових лідерів ІДІЛ на прізвисько «Аль Бара Шишані», який приїхав в Україну за підробленими документами. Спецоперація була проведена спільно з іноземними партнерами», – нагадав Іван Баканов.

Тільки з вересня цього року Служба заборонила в’їзд на територію України 283 іноземцям. Серед них – 9 діючих співробітників російських спецслужб, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти України. В’їзд закритий і для 9 представників пропагандистських ЗМІ, зокрема російських. СБУ успішно протидіє кіберзагрозам – відкрито 124 кримінальні провадження. Спільно з партнерами із США Службі вдалося нейтралізувати потужне хакерське угруповання. У дата-центрі під Одесою СБУ виявила майже півтори сотні серверів із тисячами хакерських ресурсів.

«Нами було заблоковано тисячі протиправних посягань в інтернеті на громадян України, країн Європи, США, Японії, їх органи влади та управління, об’єкти критичної інфраструктури», – зазначив Голова Служби.

За останні два тижні спецслужба заблокувала діяльність ще двох потужних угруповань кіберзлочинців. Зокрема, українські хакери викрадали кошти з рахунків користувачів електронних платіжних систем Європи та США. Діяли хакери з 2010 року, їх річний обіг становив 500-700 тисяч доларів.

У Києві СБУ ліквідувала «ботоферму», через яку хакери організовували масову реєстрацію фейкових акаунтів у соціальних мережах, активно надавали послуги російській стороні та особам, причетним до діяльності так званої «ДНР».