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В Україні відновлюватимуть ліси з урахуванням змін клімату, - Юрій Болоховець

16 июня, 12:00  Социальная  Украина

 

В Україні відновленням лісів займатимуться з урахуванням змін клімату. Незабаром на повну потужність запрацює Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр з вирощування посадкового матеріалу із закритою кореневою системою.  Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець у своєму блозі, звітуючи про свої перші 100 днів на посаді.

 

голова Державного агентства лісових ресурсів України, Юрій Болоховець, 100 днів на посаді, ліси, відновлення лісів

 

«Центр займатиметься відтворенням лісу стійкими до зміни клімату породами дерев. В умовах глобальних кліматичних змін, які спостерігаються по всій планеті – це надзвичайно актуальне питання», - пише Юрій Болоховець.

Також, за його словами, весною розпочато будівництво аналогічного насіннєво-селекційного центру в Лимані Донецької області.

«Його робота дасть змогу відновлювати понад 200 га лісу в рік. І плануємо подвоїти потужності. Не може не радувати те, що за останній рік до природно-заповідного фонду додатково віднесено 7 тис. га лісів і заповідну площу плануємо розширювати», - каже він.

Чиновник розповів, що розгляд Міндовкілля уже направили нормативи оптимальної лісистості різних регіонів. Це зроблено аби підвищити екологічну функцію лісових насаджень і посилити інтеграцію України в міжнародні процеси захисту та відтворення лісів.

«Ми ініціювали проведення національної інвентаризації лісів. Працюємо над змінами до законодавства. Хочемо відійти від практики суцільних рубок і поступово перейти до використання вибіркових і комбінованих типів рубок. Це дасть змогу максимально наблизитись до природного лісівництва», - говорить Юрій Болоховець.

Юрій Болоховець зазначив, що під час глобальної акції «Озеленення планети», яка встановила світовий рекорд – за один день у 110 країнах світу більше 2 млн людей висадили 5,5 млн дерев та саджанці, Україна стала одним із лідерів.

«Тільки наші лісівники по всій країні 10 квітня висадили більше 3 млн дерев. Окремо в рамках програми Держлісагентства «Створюємо ліси разом» висадили 4,8 млн дерев на площі 957,2 га по всій Україні», - говорить він.

Ведуться роботи і з протидії пожежам, - розповідає Юрій Болоховець.

«Торік вся країна стала свідком катастрофічних пожеж. Відповідні служби виявились до них не готовими. Ми чітко розуміємо наскільки важливі роботи з попередження пожеж, раннє виявлення осередків займань та оперативне реагування. За 5 місяців 2021 року лісгоспи суттєво оновили матеріально-технічну базу, в тому числі і необхідну для протидії пожежам». – каже він.

Зокрема закупили нові пожежні автомобілі і модулі, збудували пожежно-спостережні вежі та телевізійні системи спостереження, запустили радіостанції та придбали інший пожежний інвентар.

«Також з ініціативи агентства цього року започаткували проведення спільних навчань протипожежних підрозділів із залученням 2-3 обласних управлінь лісового та мисливського господарств. Це дозволяє відпрацювати злагоджені дії під час гасіння лісових пожеж. Завдяки постійній роботі і оновленню основних протипожежних засобів, площа лісових пожеж порівняно з 2020 роком зменшилася в 64 рази», - говорить Юрій Болоховець.

За його словами, незабаром має стартувати реформа управління лісогосподарськими підприємствами.. Остаточне рішення щодо кількості підприємств, які залишаться в кожній області, буде визначено указом президента.

 

 

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