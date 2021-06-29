В Україні відновлюватимуть ліси з урахуванням змін клімату, - Юрій Болоховець

В Україні відновленням лісів займатимуться з урахуванням змін клімату. Незабаром на повну потужність запрацює Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр з вирощування посадкового матеріалу із закритою кореневою системою. Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець у своєму блозі, звітуючи про свої перші 100 днів на посаді.

«Центр займатиметься відтворенням лісу стійкими до зміни клімату породами дерев. В умовах глобальних кліматичних змін, які спостерігаються по всій планеті – це надзвичайно актуальне питання», - пише Юрій Болоховець.

Також, за його словами, весною розпочато будівництво аналогічного насіннєво-селекційного центру в Лимані Донецької області.

«Його робота дасть змогу відновлювати понад 200 га лісу в рік. І плануємо подвоїти потужності. Не може не радувати те, що за останній рік до природно-заповідного фонду додатково віднесено 7 тис. га лісів і заповідну площу плануємо розширювати», - каже він.

Чиновник розповів, що розгляд Міндовкілля уже направили нормативи оптимальної лісистості різних регіонів. Це зроблено аби підвищити екологічну функцію лісових насаджень і посилити інтеграцію України в міжнародні процеси захисту та відтворення лісів.

«Ми ініціювали проведення національної інвентаризації лісів. Працюємо над змінами до законодавства. Хочемо відійти від практики суцільних рубок і поступово перейти до використання вибіркових і комбінованих типів рубок. Це дасть змогу максимально наблизитись до природного лісівництва», - говорить Юрій Болоховець.

Юрій Болоховець зазначив, що під час глобальної акції «Озеленення планети», яка встановила світовий рекорд – за один день у 110 країнах світу більше 2 млн людей висадили 5,5 млн дерев та саджанці, Україна стала одним із лідерів.

«Тільки наші лісівники по всій країні 10 квітня висадили більше 3 млн дерев. Окремо в рамках програми Держлісагентства «Створюємо ліси разом» висадили 4,8 млн дерев на площі 957,2 га по всій Україні», - говорить він.

Ведуться роботи і з протидії пожежам, - розповідає Юрій Болоховець.

«Торік вся країна стала свідком катастрофічних пожеж. Відповідні служби виявились до них не готовими. Ми чітко розуміємо наскільки важливі роботи з попередження пожеж, раннє виявлення осередків займань та оперативне реагування. За 5 місяців 2021 року лісгоспи суттєво оновили матеріально-технічну базу, в тому числі і необхідну для протидії пожежам». – каже він.

Зокрема закупили нові пожежні автомобілі і модулі, збудували пожежно-спостережні вежі та телевізійні системи спостереження, запустили радіостанції та придбали інший пожежний інвентар.

«Також з ініціативи агентства цього року започаткували проведення спільних навчань протипожежних підрозділів із залученням 2-3 обласних управлінь лісового та мисливського господарств. Це дозволяє відпрацювати злагоджені дії під час гасіння лісових пожеж. Завдяки постійній роботі і оновленню основних протипожежних засобів, площа лісових пожеж порівняно з 2020 роком зменшилася в 64 рази», - говорить Юрій Болоховець.

За його словами, незабаром має стартувати реформа управління лісогосподарськими підприємствами.. Остаточне рішення щодо кількості підприємств, які залишаться в кожній області, буде визначено указом президента.