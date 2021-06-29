КИЕВ
14:43 		Брюссель
13:43
Москва
15:43
Вторник, 29 июня 2021

Новости

17 июня, 17:00  Социальная  Украина
Український Центр суспільного розвитку братиме участь в освітньому проєкті “Новітня академія демократичного управління”
16 июня, 12:00  Социальная  Украина
В Україні відновлюватимуть ліси з урахуванням змін клімату, - Юрій Болоховець
09 июня, 15:00  Политическая  Украина
Білий дім підтримує вступ України до НАТО
09 июня, 13:00  Экономическая  Украина
Україна наближається до створення повноцінного фондового ринку
09 июня, 11:00  Социальная  Украина
ПФУ провів перерахунок пенсій: хто отримав підвищення
09 июня, 09:00  Политическая  Украина
Закон Зеленського нагадує спроби сподобатися суспільству, - політолог
08 июня, 15:00  Экономическая  Украина
Новий транш для України залежить від проведення реформи правосуддя, - представник ЄС
08 июня, 13:00  Социальная  Украина
Іспанія відкриває кордони для вакцинованих туристів
08 июня, 11:00  Политическая  Украина
Закон про деолігархізацію: як реєстр олігархів змінить Україну
08 июня, 09:00  Экономическая  Украина
Мінекології планує створити Український кліматичний фонд
Все Новости
Прислать новость


Українці вже можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію: названо умови

07 июня, 13:00  Социальная  Украина

Особи, яких щепили двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Особи, яких щепили двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря, для пред'явлення за потреби при перетині державного кордону. 

 

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:

 

Для кількадозних вакцин видається лише після отримання останньої дози.

 

У випадку отримання свідоцтва не одразу після щеплення, а шляхом звернення до лікаря, свідоцтво заповнюється на основі даних про щеплення, внесених до електронної системи охорони здоров'я.

 

Заповнюється англійською або французькою мовою, додатково також українською мовою.

 

Міститиме персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я латинкою записуватиметься так само, як у закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо).

 

За потреби й за запитом людини заклад має надрукувати та оформити його згідно із міжнародними вимогами.

 

Обов’язково матиме офіційний штамп закладу охорони  здоров'я та підпис лікаря.

 

Має бути підписане пацієнтом або його уповноваженим представником.

Буде дійсним лише, якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ.

 

Термін дії свідоцтва - один рік з можливістю продовження.

 

МОЗ наголошує, що не слід плутати міжнародні свідоцтва про вакцинацію з «імунними паспортами» чи «ковідними сертифікатами», які зараз розробляють в Україні та за кордоном, оскільки це різні поняття.

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу