Уряд має підстави послабити карантин в Україні, - нардеп

"На сьогодні ми бачимо значне зменшення кількості нових хворих. Наприклад, сьогодні тих, хто одужав, у 4 рази більше, ніж тих, хто захворів – такої статистики в Україні взагалі ще не було. Сьогодні завантаженість лікарень становить 18%, завантаженість реанімаційних ліжок – 32%, завантаженість апаратів ШВЛ – 9%. Це насамперед говорить про те, що ми підійшли до завершення третьої хвилі коронавірусу. На сьогодні в уряду є підстави послабити карантин", — сказав він, пишеУкраїна 24.

За словами Радуцького, наступна хвиля буде не раніше осені.

"Сьогодні не залишилось навіть жодної помаранчевої зони, всі області жовті, деякі наблизились до позначок зеленої зони. Тому є підстави послабити карантин, тим більше що наступну хвилю всі вчені, всі експерти прогнозують не раніше осені цього року. Коронавірус – це сезонне захворювання, як і будь-яке вірусне захворювання. Тому, думаю, влітку уряд може собі дозволити це зробити. Побачимо", — сказав він.