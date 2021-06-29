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Уряд має підстави послабити карантин в Україні, - нардеп

04 июня, 11:00  Социальная  Украина

Уряд має підстави послабити карантин в Україні, заявив нардеп з фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький.

 

Уряд має підстави послабити карантин в Україні, заявив нардеп з фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький.

"На сьогодні ми бачимо значне зменшення кількості нових хворих. Наприклад, сьогодні тих, хто одужав, у 4 рази більше, ніж тих, хто захворів – такої статистики в Україні взагалі ще не було. Сьогодні завантаженість лікарень становить 18%, завантаженість реанімаційних ліжок – 32%, завантаженість апаратів ШВЛ – 9%. Це насамперед говорить про те, що ми підійшли до завершення третьої хвилі коронавірусу. На сьогодні в уряду є підстави послабити карантин", — сказав вінпишеУкраїна 24.

 

За словами Радуцького, наступна хвиля буде не раніше осені.

 

"Сьогодні не залишилось навіть жодної помаранчевої зони, всі області жовті, деякі наблизились до позначок зеленої зони. Тому є підстави послабити карантин, тим більше що наступну хвилю всі вчені, всі експерти прогнозують не раніше осені цього року. Коронавірус – це сезонне захворювання, як і будь-яке вірусне захворювання. Тому, думаю, влітку уряд може собі дозволити це зробити. Побачимо", — сказав він.

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