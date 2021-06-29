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Лоукостер Eurowings запустить польоти в Україну

03 июня, 17:00  Социальная  Украина

Німецький лоукостер Eurowings, який є частиною Lufthansa Group, планує з початку вересня запустити польоти в аеропорт «Бориспіль».

Німецький лоукостер Eurowings, який є частиною Lufthansa Group, планує з початку вересня запустити польоти в аеропорт «Бориспіль».

Так, компанія вже відкрила продаж квитків на перший рейс в Україну — з Дюссельдорфа до Києва. Він відбудеться 1 вересня. Загалом авіакомпанія планує літати в Україну тричі на тиждень — у понеділок, середу і п'ятницюпише Громадське.

 

Виліт із Німеччини запланований на 11:30, а приземлення в Києві — на 15:10. У зворотному напрямку літак вирушатиме о 15:55, а прибуватиме в Дюссельдорф о 17:40.

 

За базовим тарифом лоукостер продає квитки за ціною від 49,99 долара (1367 гривень) в один бік. Однак у такому разі пасажир зможе перевозити лише один предмет ручної поклажі, вага якого не перевищує 8 кілограмів.

 

Якщо цей ліміт перевищити, то доведеться сплатити 55 доларів (1500 гривень) штрафу. За 9 доларів (246 гривень) пасажир може докупити послугу, яка дозволяє взяти з собою в салон ще один предмет ручної поклажі.

 

 

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