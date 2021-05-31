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Уряд збільшить допомогу при народженні дитини

26 мая, 17:00  Социальная  Украина

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону «Про державну допомогу сімям з дітьми» щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини.

 

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону «Про державну допомогу сімям з дітьми» щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини.

Відповідне рішення ухвалено без обговорення на засіданні уряду в середу, 26 травняпише Укрінформ.

 

Згідно з пояснювальною запискою, проєктом акта передбачається підвищення розміру державної допомоги при народженні дитини. 

 

Так, із 1 січня 2022 року розмір допомоги планується встановити у розмірі 50 000 гривень.

 

Зазначається, що виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру допомоги, решта суми допомоги виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

 

Окрім того, визначається, що із 1 січня 2023 року і в подальшому щороку з 1 січня передбачається збільшення розміру допомоги при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень порівняно з груднем попереднього року), який затверджується Кабінетом Міністрів.

 

Збільшиться також розмір допомоги при усиновленні дитини, оскільки допомога при усиновленні дитини надається в розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини.

 

У пояснювальній записці вказується, що покриття витрат на виплату державної допомоги при народженні дитини  здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетної програми Мінсоцполітики КПКВК 2501030 «Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення» на відповідний рік.

 

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