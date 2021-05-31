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Законопроєкт № 5094 дозволить подолати тіньовий ринок і дасть старт розвитку рекламної галузі, - Потураєв

24 мая, 18:00  Социальная  Украина

Міжфракційний законопроєкт № 5094 про регулювання зовнішньої реклами дозволить подолати тіньовий ринок реклами і залучити в розвиток законослухняної індустрії додаткові кошти. 

Міжфракційний законопроєкт № 5094 про регулювання зовнішньої реклами дозволить подолати тіньовий ринок реклами і залучити в розвиток законослухняної індустрії додаткові кошти.

Про це розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» один із авторів законопроєкту, голова профільного комітету Верховної Ради Микита Потураєв.

 

«Згідно з цим законом кожна конструкція буде мати не лише паспорт, а й отримає індивідуальний, унікальний QR-код», - говорить народний депутат.

 

Завдяки такій новації кожен охочий зможе перевірити законність розміщення реклами, а контролюючі органи матимуть змогу швидко демонтувати несанкціоновану. Наразі найбільші проблеми з нелегальною рекламою вздовж трас, - пояснює юристка PRIME Group Анна Чеботарьова.

 

«На дорогах реклами стане менше і вона буде впорядкована, бо зараз за межами населених пунктів на автошляхах повний хаос: хто як хоче так і розміщує рекламні конструкції за дозволами, які були отримані уже дуже давно і втратили свою чинність, а реклама продовжує розміщуватись. Тож підвищиться рівень безпеки на автошляхах», - каже Анна Чеботарьова.

 

За її словами, впорядкування ринку зовнішньої реклами відбуватиметься відповідно до європейських стандартів.

 

«Рекламорозповсюджувачі зможуть себе впевненіше почувати, знати, що їхні інвестиції захищені,  і відповідно зможуть більше коштів вкладати в розвиток парку рекламних конструкцій, конструкції стануть новіші, модерновіші, європейського зразка - що відповідає очікуванням людей», - говорить Анна Чеботарьова.

 

Народні обранці розраховують залучити у розвиток галузі близько 1,6 млрд грн інвестицій, що дозволить зберегти нинішні і створити додаткові робочі місця.

 

«Не треба забувати про 20 тисяч робочих місць, які зараз існують у галузі -  вони будуть збережені, і ми переконані: оскільки будуть подолані негативні явища, які є на цьому ринку, то індустрія почне розвиватися», - каже Микита Потураєв.

 

Нагадаємо, міжфракційний законопроєкт  про регулювання ринку зовнішньої реклами (№ 5094  «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами») одноголосно підтримав профільний комітет. Наразі документ очікує на винесення у сесійну залу для розгляду у першому читанні. 

 

Законопроєкт передбачає зміну правил розміщення рекламних конструкцій і перехід до сучасної моделі регулювання ринку зовнішньої реклами.

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