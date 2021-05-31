Законопроєкт № 5094 дозволить подолати тіньовий ринок і дасть старт розвитку рекламної галузі, - Потураєв

Міжфракційний законопроєкт № 5094 про регулювання зовнішньої реклами дозволить подолати тіньовий ринок реклами і залучити в розвиток законослухняної індустрії додаткові кошти.

Про це розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» один із авторів законопроєкту, голова профільного комітету Верховної Ради Микита Потураєв.

«Згідно з цим законом кожна конструкція буде мати не лише паспорт, а й отримає індивідуальний, унікальний QR-код», - говорить народний депутат.

Завдяки такій новації кожен охочий зможе перевірити законність розміщення реклами, а контролюючі органи матимуть змогу швидко демонтувати несанкціоновану. Наразі найбільші проблеми з нелегальною рекламою вздовж трас, - пояснює юристка PRIME Group Анна Чеботарьова.

«На дорогах реклами стане менше і вона буде впорядкована, бо зараз за межами населених пунктів на автошляхах повний хаос: хто як хоче так і розміщує рекламні конструкції за дозволами, які були отримані уже дуже давно і втратили свою чинність, а реклама продовжує розміщуватись. Тож підвищиться рівень безпеки на автошляхах», - каже Анна Чеботарьова.

За її словами, впорядкування ринку зовнішньої реклами відбуватиметься відповідно до європейських стандартів.

«Рекламорозповсюджувачі зможуть себе впевненіше почувати, знати, що їхні інвестиції захищені, і відповідно зможуть більше коштів вкладати в розвиток парку рекламних конструкцій, конструкції стануть новіші, модерновіші, європейського зразка - що відповідає очікуванням людей», - говорить Анна Чеботарьова.

Народні обранці розраховують залучити у розвиток галузі близько 1,6 млрд грн інвестицій, що дозволить зберегти нинішні і створити додаткові робочі місця.

«Не треба забувати про 20 тисяч робочих місць, які зараз існують у галузі - вони будуть збережені, і ми переконані: оскільки будуть подолані негативні явища, які є на цьому ринку, то індустрія почне розвиватися», - каже Микита Потураєв.

Нагадаємо, міжфракційний законопроєкт про регулювання ринку зовнішньої реклами (№ 5094 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами») одноголосно підтримав профільний комітет. Наразі документ очікує на винесення у сесійну залу для розгляду у першому читанні.

Законопроєкт передбачає зміну правил розміщення рекламних конструкцій і перехід до сучасної моделі регулювання ринку зовнішньої реклами.