Корупція в країні заважає українцям жити краще, - дослідження

За результатами дослідження інституту майбутнього, кожен другий українець вважає, що саме корупція в країні заважає йому жити краще .

Про це повідомляє Слово і діло.

Зазначається, що саме соціальна сфера найбільше потерпає від корупції та тіньової економіки. Адже найчастіше кошти йдуть не за призначенням - на будівництво доріг, лікарень і шкіл, а осідають в тіньових і корупційних схемах. Як кажуть експерти, в таких умовах досить складно вести чесний бізнес і конкурувати з компаніями, що працюють в тіні. Тому бізнесменам, які ведуть справи відкрито, вигідно, щоб держава розібралася з корупцією, тіньовою зайнятістю та іншими схемами.

Корупція в цілому чинить значний негативний тиск на українську економіку. Так, бюджет України щорічно втрачає від 500 до 950 мільярдів гривень саме через корупційні схеми, а в тіні, за різними даними, знаходиться від 30% до 40% ВВП