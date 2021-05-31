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У Вінниці планується реалізувати проєкт «Офіс поліцейського»

13 мая, 15:00  Социальная  Украина

У рамках Меморандуму із Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області планується реалізувати проєкт «Офіс поліцейського». Це пілотний проєкт в Україні, який направлений на створення безпечного  простору для дітей у навчальному закладі, спрямований на забезпечення прав та захисту дітей від порушень, які виникають в дитячому середовищі.

У рамках Меморандуму із Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області планується реалізувати проєкт «Офіс поліцейського». Це пілотний проєкт в Україні, який направлений на створення безпечного простору для дітей у навчальному закладі, сп

«Напрям захисту дітей – дуже важливе питання. Ми, дорослі люди,  маємо захистити дітей, мінімізувати або ліквідувати будь-які прояви насилля чи то в сім’ї, чи то в навчальних закладах. Тому ми підтримали пропозицію щодо створення «Офісу поліцейського» в 24-ій школі, і далі будемо продовжувати нашу спільну роботу», - зазначив міський голова Сергій Моргунов, повідомляє Вінницька міська рада.

 

Мета проєкту «Офіс поліцейського»:

- створення нових методів для протидії булінгу та кібербулінгу, 

формування сучасних підходів для розвитку правової культури та виховання дітей на базі існуючого навчального закладу із залученням сучасних лідерів, які користуються повагою та є об'єктами наслідування для дітей.

 

«Одним із пріоритетів напряму роботи Національної поліції є протидія дитячій злочинності, профілактика негативних явищ в дитячому середовищі та вжиття заходів щодо профілактики вчинення кримінальних і адміністративних правопорушень дітьми. Поряд з цим ми маємо на меті продовжити практику проведення в закладах освіти превентивних  інформаційних заходів та роз’яснювальну роботу серед учнів для убезпечення дітей. «Офіс поліцейського» - це пілотний проєкт в державі, і завдячуючи підтримці міської ради, ми можемо першими впроваджувати його, щоб захищати наших дітей від булінгу, кібербулінгу та інших негативних явищ», – сказав начальник ГУНП у Вінницькій області Іван Іщенко.

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