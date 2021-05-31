У Вінниці планується реалізувати проєкт «Офіс поліцейського»

У рамках Меморандуму із Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області планується реалізувати проєкт «Офіс поліцейського». Це пілотний проєкт в Україні, який направлений на створення безпечного простору для дітей у навчальному закладі, спрямований на забезпечення прав та захисту дітей від порушень, які виникають в дитячому середовищі.

«Напрям захисту дітей – дуже важливе питання. Ми, дорослі люди, маємо захистити дітей, мінімізувати або ліквідувати будь-які прояви насилля чи то в сім’ї, чи то в навчальних закладах. Тому ми підтримали пропозицію щодо створення «Офісу поліцейського» в 24-ій школі, і далі будемо продовжувати нашу спільну роботу», - зазначив міський голова Сергій Моргунов, повідомляє Вінницька міська рада.

Мета проєкту «Офіс поліцейського»:

- створення нових методів для протидії булінгу та кібербулінгу,

- формування сучасних підходів для розвитку правової культури та виховання дітей на базі існуючого навчального закладу із залученням сучасних лідерів, які користуються повагою та є об'єктами наслідування для дітей.

«Одним із пріоритетів напряму роботи Національної поліції є протидія дитячій злочинності, профілактика негативних явищ в дитячому середовищі та вжиття заходів щодо профілактики вчинення кримінальних і адміністративних правопорушень дітьми. Поряд з цим ми маємо на меті продовжити практику проведення в закладах освіти превентивних інформаційних заходів та роз’яснювальну роботу серед учнів для убезпечення дітей. «Офіс поліцейського» - це пілотний проєкт в державі, і завдячуючи підтримці міської ради, ми можемо першими впроваджувати його, щоб захищати наших дітей від булінгу, кібербулінгу та інших негативних явищ», – сказав начальник ГУНП у Вінницькій області Іван Іщенко.