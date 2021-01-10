Юрист пояснив чому Зеленський не може відсторонити голову Конституційного Суду

До повноважень президента не входить можливість звільняти, а тим паче, усувати з посади суддів Конституційного суду. Про це заявив експерт з конституційного права Богдан Бондаренко, коментуючи інформацію про те, що Офіс генерального прокурора надіслав поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду Олександру Тупицькому, а також клопотання президентові України Володимиру Зеленському про усунення Тупицького з посади судді терміном на два місяці.

«Конституційний суд самостійно, відповідно до сьогоднішнього тексту Конституції та закону про Конституційний суд, вирішує питання про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, звільнення судді у разі скоєння ним суттєвого дисциплінарного проступку або грубого порушення правил етики», - сказав юрист у коментарі «Слово і діло».

Тобто будь-які питання щодо роботи чинного судді КСУ регулює сам КСУ. Для подібних рішень необхідна згода двох третин від складу суддів.

«Президент, парламент, З’їзд суддів взагалі не мають до цього стосунку. До 2016 року Тупицького просто звільнили би за порушення присяги і все. У даному разі ситуація свідчить про те, що це більше інформаційний привід. З одного боку, це дозволяє президенту продовжувати протистояння з Тупицьким, показуючи, хто поганий, а хто хороший. З іншого - підштовхує КСУ до якихось дій, мовляв, як можна відмовчуватися, якщо у вас та й у правоохоронців є питання до голови КСУ», - пояснив Бондаренко.

Щодо підозри, офіційно її ще не вручили, але теоретично це можна зробити. Інша річ, що затримання, утримання під вартою, арешт можливі тільки за згоди КСУ.

Також відкритими залишаються питання, за якою справою готується підозра Тупицькому, з приводу чого? За яким епізодом? Чи не спливли терміни давності тощо?

«Тим часом, КСУ теж мовчить. Для забезпечення свого авторитету він міг би розглянути питання щодо подальшого головування Тупицького. Чи може виконувати його повноваження заступник?», - зауважив юрист.

На думку Бондаренка, поки що створюється певний інформаційний фон довкола КСУ та Тупицького, зокрема, відбуваються певні маневри, спрямовані на зміну голови КСУ.

«Загалом все, що відбувається довкола голови КСУ, вказує на те, що до нього надто багато питань, щоб він продовжував бути головою», - відзначив юрист, нагадавши, що Тупицького призначили на посаду судді КСУ у 2013-му терміном на 9 років. Тобто його повноваження спливають у 2022 році.

«Можна досидіти до кінця терміну, але є сумніви, що їм (нинішньому складу КСУ – ред.) це вдасться. Суд не є монолітним, і не треба думати, що судді на 100% будуть захищати Тупицького до останнього», - сказав Богдан Бондаренко.