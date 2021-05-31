Науковці дали прогноз щодо колективного імунітету українців до COVID-19

Через недостатню кількість вакцин проти коронавірусу й повільні темпи кампанії зі щеплювання населення в Україні колективний імунітет до COVID-19, ймовірно, буде сформований не раніше початку 2023 року.

Такого висновку у своєму дослідженні дійшли науковці Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, передає Громадське.

Свій прогноз досягнення колективного імунітету фахівці КПІ ґрунтували на тезі, що ключовим у подоланні пандемії COVID-19 є масова вакцинація: зокрема, щеплювання принаймні 30% населення однією дозою зменшує криву захворюваності.

У дослідженні країни світу поділені на п’ять кластерів (груп) за двома показниками: темпи вакцинації населення й динаміка захворюваності на COVID-19. Найкращі прогнози — у США, Ізраїлю, Великої Британії та ОАЕ, які можуть досягти колективного імунітету вже восени 2021 року.

Україна (разом із Росією, Молдовою, Грузією, Бразилією, Мексикою, Індією тощо) потрапила до четвертої групи — з високим рівнем захворюваності й повільною вакцинацією. Ці країни ризикують не подолати COVID-19 у 2022 році й набути колективний імунітет лише у 2023 році.



«Через дефіцит вакцин і вкрай низькі темпи вакцинації (1,8% однією дозою станом на 01.05.2021), недотримання в належному обсязі карантинних норм Україна належить до країн із високим ризиком затяжного формування колективного імунітету», — йдеться в дослідженні.

Це означає, що колективний імунітет в українців сформується переважно через те, що більшість перехворіє COVID-19, що призведе до втрат населення, сповільнення економічного зростання й ізоляції від країн, де епідемічну ситуацію взяли під контроль.