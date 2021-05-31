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Таксі їдуть повільніше, ніж всі учасники дорожнього руху, - дослідження

05 мая, 17:00  Социальная  Украина

У техаському місті Остін (США) провели дослідження, яке доводить, що через таксі їдуть повільніше всіх учасників дорожнього руху.

У техаському місті Остін (США) провели дослідження, яке доводить, що через таксі їдуть повільніше всіх учасників дорожнього руху.

Наприклад, найбільш відчутно на трафік впливають Uber і Lyft, уповільнюючи рух в середньому на 2,3%. Найбільше трафік сповільнюється у ранкові та денні години-пік (з 11 до 14:00). У дослідженні також йдеться, що підвищення цін на таксі не виправляє цю ситуацію. Зокрема, жителі просто пересідають на особисті автомобілі замість того, щоб користуватися таксіпередає Хмарочос.

 

Для вирішення проблеми експерти пропонують обкладати великим податком перевезення, що здійснюються в пікові години, натомість не підвищуючи ставку на весь інший час.

 

В іншому дослідженні, вже Массачусетського інституту, виявили, що агрегатори таксі збільшили свою завантаженість. Зокрема, у містах, де Uber і Lyft працюють з 2016 року, сервіси збільшили завантаженість на 0,9%. Це збільшило час простоювання в заторах на 4,5%. Також дослідники заявили, що наявність додатків для поїздок на автомобілі призвело до зниження кількості пасажирів в громадському транспорті на 8,9%.

 

Ще однією причиною сповільнення руху та збільшення заторів є те, що більше 40% шляху, пройденого водіями, вони проїжджають без пасажирів.

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