Таксі їдуть повільніше, ніж всі учасники дорожнього руху, - дослідження

Наприклад, найбільш відчутно на трафік впливають Uber і Lyft, уповільнюючи рух в середньому на 2,3%. Найбільше трафік сповільнюється у ранкові та денні години-пік (з 11 до 14:00). У дослідженні також йдеться, що підвищення цін на таксі не виправляє цю ситуацію. Зокрема, жителі просто пересідають на особисті автомобілі замість того, щоб користуватися таксі, передає Хмарочос.

Для вирішення проблеми експерти пропонують обкладати великим податком перевезення, що здійснюються в пікові години, натомість не підвищуючи ставку на весь інший час.

В іншому дослідженні, вже Массачусетського інституту, виявили, що агрегатори таксі збільшили свою завантаженість. Зокрема, у містах, де Uber і Lyft працюють з 2016 року, сервіси збільшили завантаженість на 0,9%. Це збільшило час простоювання в заторах на 4,5%. Також дослідники заявили, що наявність додатків для поїздок на автомобілі призвело до зниження кількості пасажирів в громадському транспорті на 8,9%.

Ще однією причиною сповільнення руху та збільшення заторів є те, що більше 40% шляху, пройденого водіями, вони проїжджають без пасажирів.