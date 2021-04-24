Порядок отримання пенсій буде змінений вже з вересня

Зміни порядку отримання пенсій - переведення пенсійних виплат на банківську картку відбудуться з вересня 2021 року. Про це заявив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

«Ми проаналізували, що останні 5-7 років чисельність одержувачів соціальних виплат в банківських установах постійно зростає. На сьогодні ми маємо близько третини одержувачів, які отримують виплати через пошту», - поінформував заступник Міністра, йдеться на сайті міністерства.

За словами Віталія Музиченка, до 1 вересня людина може самостійно вибрати один із понад 40 уповноважених банків, який відповідатиме її вимогам.

Доставка пенсій додому за рахунок бюджетних коштів буде здійснюватися тільки маломобільним категоріям, зокрема, особам з інвалідністю I групи, тим, хто старше 80 років, хто за висновком лікарсько-консультативної комісії потребує стороннього догляду.

«Відповідно до умов договору передбачено те, що банки мають можливість забезпечувати доставку відповідних виплат й іншим категоріям одержувачів. Тому на сьогодні ми говоримо про те, що це дасть можливість розвитку банківського сектору та банківських послуг, зокрема, POS-терміналів, у тому числі і в сільській місцевості», - наголосив Віталій Музиченко.