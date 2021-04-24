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Українці скоро зможуть подорожувати Європою

19 апреля, 13:00  Социальная  Украина

Україна співпрацюватиме з Єврокомісією щодо сумісності українського та європейського сертифікатів про імунітет до COVID-19. Про це заявив премєр-міністр Денис Шмигаль.

Україна співпрацюватиме з Єврокомісією щодо сумісності українського та європейського сертифікатів про імунітет до COVID-19. Про це заявив премєр-міністр Денис Шмигаль.

«Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та європейського Цифрового сертифіката про імунітет від COVID-19. Відповідних домовленостей на моє доручення досягла віцепрем’єрка Ольга Стефанішина», - йдеться у пості Шмигаля на сторінці ФБ.

«Цифровий сертифікат ЄС буде підтверджувати, що людина вакцинувалася від коронавірусу, одужала від нього, а також здала тести», - додав він.

Шмигаль підкреслив, що сумісність українського і європейського сертифіката дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою.

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