Українці скоро зможуть подорожувати Європою

Україна співпрацюватиме з Єврокомісією щодо сумісності українського та європейського сертифікатів про імунітет до COVID-19. Про це заявив премєр-міністр Денис Шмигаль.

«Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та європейського Цифрового сертифіката про імунітет від COVID-19. Відповідних домовленостей на моє доручення досягла віцепрем’єрка Ольга Стефанішина», - йдеться у пості Шмигаля на сторінці ФБ.



«Цифровий сертифікат ЄС буде підтверджувати, що людина вакцинувалася від коронавірусу, одужала від нього, а також здала тести», - додав він.





Шмигаль підкреслив, що сумісність українського і європейського сертифіката дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою.