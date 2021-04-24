Субсидії ЖКГ не рятують від боргів по комуналці, - експерт

Субсидії, що виділяються державою, на оплату населенням послуг ЖКГ не рятують українців від боргів по комуналці. Про це заявив економіст Олег Пендзин.

«Субсидія видається на соціально визначені норми житла. Ви шляхом отримання субсидій будете зменшувати ваш платіж тільки на соціально визначені норми житла. Якщо у вас квартира більше, то автоматично за додаткові квадратні метри ви повинні платити в повному обсязі. Якщо у вас немає можливості платити, ви кладете в борг», — пояснив він, пише «Слово і діло».

При цьому Пендзин нагадав, що за борги субсидію можуть взагалі відібрати. І тоді заборгованість зросте ще сильніше.

«Борги сьогодні проблемні. Якщо у вас 3 місяці боргу за житлово-комунальні послуги, вам можуть не дати субсидію, попри те, що ваші фактичні витрати перевищують 20% вашого сімейного бюджету. Тоді ви взагалі нічого не будете платити, тому що не маєте фізичної можливості, і борги будуть рости весь час», — сказав він.