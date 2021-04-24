У травні українці відпочиватимуть 13 днів

У травні 2021 року в Україні двічі будуть тривалі вихідні у зв'язку з декількома державними святами, відпочивати в цьому місяці українці зможуть аж 13 днів.

1 травня відзначається День праці, який є офіційним вихідним днем. На 2 травня припадає православний Великдень, який також передбачає вихідний. Свята випадають на суботу та неділю, через це вихідні будуть перенесені на найближчі робочі дні. Про це повідомляє «Апостроф».



Таким чином, понеділок і вівторок, 3 травня і 4 травня будуть вихідними днями в 2021 році.

За традицією, в Україні на державному рівні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня. Цей святковий день теж припадає на неділю, тому українці отримають додатковий вихідний в понеділок, 10 травня. Завдяки цьому поспіль будуть три вихідних - 8, 9 і 10 травня.

Також вихідними будуть суботи та неділі - 15, 16, 22, 23, 29 і 30 травня.



Всього в травні буде 13 вихідних і 18 робочих днів.