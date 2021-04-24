КИЕВ
03:30 		Брюссель
02:30
Москва
04:30
Суббота, 24 апреля 2021

Новости

23 апреля, 17:00  Социальная  Украина
1 млн дерев за 1 день у 100 країнах світу: Україна встановила рекорд
23 апреля, 15:00  Экономическая  Украина
Лише діалог влади з бізнесом дозволить відбудувати економіку країни, - експерт
23 апреля, 13:00  Политическая  Украина
Путін не сприймає Україну як субєкт для переговорів, - політолог
23 апреля, 11:00  Экономическая  Украина
До кінця року понад 1 млн українців вперше отримають оптичний інтернет
23 апреля, 09:00  Социальная  Украина
На Великдень не планується додаткових карантинних обмежень, - Степанов
22 апреля, 17:00  Политическая  Украина
Рейтинг SOCIS: які партії проходять до Ради
22 апреля, 15:00  Экономическая  Украина
В Україні будуватимуть перший сміттєпереробний завод
22 апреля, 13:00  Политическая  Украина
Представники України, Польщі та Литви засудили агресивні дії Росії
22 апреля, 11:00  Экономическая  Украина
Українці зможуть вести господарство на присадибних ділянках: подробиці
22 апреля, 09:00  Социальная  Украина
Пенсіонер має обирати сам, де отримувати пенсію, - експерт
Все Новости
Прислать новость


В Україні указом президента розпочато кампанію з вакцинації

05 апреля, 09:00  Социальная  Украина

Президент підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Щодо Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до кінця 2021 року».

Президент підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Щодо Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до кінця 2021 року».

Згідно з рішенням РНБО, Кабінет Міністрів України у семиденний строк має забезпечити розробку та затвердження Національного плану вакцинації проти COVID-19 з урахуванням найкращого міжнародного досвідупише Радіо.Свобода.


Зокрема, має бути:

- встановлена мінімально необхідна щомісячна кількість щеплень, 

- визначені джерела та строки постачання вакцин для профілактики коронавірусної хвороби, осіб, відповідальних за реалізацію плану, кінцевою метою якого є охоплення щепленнями більшості дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року для формування колективного імунітету до коронавірусу.

 

Уряд має активізувати переговори з виробниками вакцин проти COVID-19 та щодо залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації кампанії з вакцинації в Україні.

 

Міністерство охорони здоров’я повинне вжити невідкладних дієвих заходів щодо постачання в Україну в максимально стислі строки необхідної кількості вакцин для специфічної профілактики коронавірусної хвороби та забезпечення доступу населення до вакцинації; забезпечити проведення ефективної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо вакцинації.

 

Рішення також передбачає, що Міністерство закордонних справ має вжити невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо постачання в Україну вакцин проти COVID-19.

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу