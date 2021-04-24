В Україні указом президента розпочато кампанію з вакцинації

Президент підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Щодо Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до кінця 2021 року».

Згідно з рішенням РНБО, Кабінет Міністрів України у семиденний строк має забезпечити розробку та затвердження Національного плану вакцинації проти COVID-19 з урахуванням найкращого міжнародного досвіду, пише Радіо.Свобода.





Зокрема, має бути:

- встановлена мінімально необхідна щомісячна кількість щеплень,

- визначені джерела та строки постачання вакцин для профілактики коронавірусної хвороби, осіб, відповідальних за реалізацію плану, кінцевою метою якого є охоплення щепленнями більшості дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року для формування колективного імунітету до коронавірусу.

Уряд має активізувати переговори з виробниками вакцин проти COVID-19 та щодо залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації кампанії з вакцинації в Україні.

Міністерство охорони здоров’я повинне вжити невідкладних дієвих заходів щодо постачання в Україну в максимально стислі строки необхідної кількості вакцин для специфічної профілактики коронавірусної хвороби та забезпечення доступу населення до вакцинації; забезпечити проведення ефективної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо вакцинації.

Рішення також передбачає, що Міністерство закордонних справ має вжити невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо постачання в Україну вакцин проти COVID-19.