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84% українців упевнені, що країні не вистачає порядку

02 апреля, 13:00  Социальная  Украина

Більшість українців упевнені, що країні не вистачає порядку більше, ніж свобод. Про це говорять дані опитування, проведеного в березні соціологічною групою Рейтинг.

Тільки 11% опитаних вважають, що Україні не вистачає свобод, навіть якщо це зменшить порядок. 84% впевнені, що країні не вистачає порядку, навіть якщо це обмежить певні свободи. 6% не змогли дати відповідьповідомляє Ліга.Новини. 

 

 

З 2017 року кількість людей, які вважають, що в країні не вистачає порядку, збільшується щороку.

Опитування проведене 26-28 березня методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера, опитані 2500 осіб віком від 18 років і старше, вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселень. Помилка щонайбільше 2%.

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