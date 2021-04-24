84% українців упевнені, що країні не вистачає порядку

Більшість українців упевнені, що країні не вистачає порядку більше, ніж свобод. Про це говорять дані опитування, проведеного в березні соціологічною групою Рейтинг.

Тільки 11% опитаних вважають, що Україні не вистачає свобод, навіть якщо це зменшить порядок. 84% впевнені, що країні не вистачає порядку, навіть якщо це обмежить певні свободи. 6% не змогли дати відповідь, повідомляє Ліга.Новини.

З 2017 року кількість людей, які вважають, що в країні не вистачає порядку, збільшується щороку.



Опитування проведене 26-28 березня методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера, опитані 2500 осіб віком від 18 років і старше, вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселень. Помилка щонайбільше 2%.