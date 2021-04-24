Маріуполь і Львів очолили рейтинг прозорості українських міст

Рейтинги прозорості та підзвітності українських міст від Transparency International Ukraine очолив Маріуполь, за ним йде Львів. Це вперше коли до цієї категорії потрапили одразу два міста.

За результатами досліджень, рівень підзвітності міст виявився вчетверо нижчим за рівень прозорості, повідомляє Хмарочос.

Зокрема, середній показник підзвітності 50 оцінених міських рад становить всього 12,5 бала зі 100 можливих, тоді як середній рівень прозорості цих міст — 54,4 бала зі 100.

У топ-5 рейтингу прозорості міст також увійшли Дрогобич Львівської області, Вінниця і Тернопіль. До першої десятки вперше потрапив Володимир-Волинський, що на Волині, який протягом року найактивніше втілював рекомендації щодо прозорості та отримав найбільший приріст – 22 бали.

За чотири роки існування рейтингу середній показник прозорості зріс на 59,5% і тепер становить 47,7 бала. Водночас попри позитивну динаміку, в 2021 році темпи підвищення прозорості міст уповільнилися і становлять 4,4%.

За словами виконавчого директора ТІ Україна Андрія Боровика, результати рейтингу демонструють, що жителі міст чекають від влади зовсім іншого, ніж отримують – запит не відповідає пропозиції. Усунення саме цієї розбіжності має стати новим орієнтиром для муніципалітетів у найближчі роки.

Рейтинг складено в межах проєкту «Transparent Cities: електронна платформа взаємодії громадян та місцевої влади для забезпечення підзвітності та належного врядування», який реалізується за фінансової підтримки представництва Європейського Союзу.