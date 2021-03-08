Британці зняли фільм про подорож до Чорнобиля

3 березня на британському каналі Channel 5 вийшов фільм про зону відчуження. Британський тележурналіст і письменник Бен Фогл зняв фільм про свою семиденну подорож до Чорнобильської зони.

У стрічці показано, як Фогл відвідує Прип'ять і розмовляє з мешканцями Зони відчуження.

Він також заходить до пункту управління четвертим реактором Чорнобильської електростанції, однак дозвіл на це він отримав після "кількамісячних переговорів із українською владою", зазначає видання повідомляє The Mirror, передає BBC. Там він провів усього 5 хвилин.

Фогл розповів, як тринадцятирічним хлопчиком почув про аварію на Чорнобильській станції і боявся, що радіоактивна хмара дістанеться Англії, пишеinews.co.uk.

Тепер журналіст розповідає, що подорож викликала в нього почуття надії, адже він побачив, як природа пробуджується в покинутому місті.

Раніше Фогл брав участь у змаганні з греблі в Атлантичному океані, піднявся на Еверест та ходив у походи в Сахару та Антарктиду.

Для атлантичного проєкту Фогл тренувався в озері Серпентайн, що в Гайд парку

Перед атлантичним проєктом Фогл тренувався в озері Серпентайн, що в Гайд парку

Журналіст вважає, що розважальна та повчальна користь фільму варта ризиків.

"Це як Еверест. Якщо ви розумні, слухаєте експертів та чутливі до цієї невидимої сили, все буде добре", - каже він.

Перед експедицією Фогл серйозно обговорив усі ризики з дружиною, а також 11-річним сином і 10-річною донькою.

Відомий британський телеведучий Пірс Морган пошуткував, що Фогл поїхав до Чорнобиля, аби уникнути необхідності робити з дітьми уроки під час карантину, пишеThe Daily Express. Той з усмішкою відповів, що не може прокоментувати таку теорію.

Фогл також розповів Моргану, що привіз із собою мед та варення, що їх приготували мешканці Зони відчуження, і збирається пригостити ними дітей.

Під час подорожі журналіст зустрівся з жінкою на ім'я Валентина, яка повернулася до Зони відчуження після того, як її примусово виселили після аварії на станції.

"Валентина неймовірна, - каже Фогл. - З точки зору психічного здоров'я у неї все набагато краще, ніж у багатьох із тих, хто був змушений виїхати. Більшість із них померли передчасно не від радіації, а від депресії та проблем зі здоров'ям, які ймовірно були викликані тим, що їх вигнали з дому і вони втратили роботу".

The Mirror називає фільм "неймовірним". Глядачам, які вже ознайомлені з Чорнобильською трагедією завдяки драмі HBO та Sky UK, буде "дуже цікаво" побачити пригоди Фогла, пише газета.

Сюрпризом у стрічці стала "незабутня краса" природи навколо електростанції, а також той факт, що сотні сталкерів подорожують до Зони щороку, пише inews.co.uk.

"Чорнобиль є місцем найбільшої ядерної аварії в історії, але навіть це не бентежить інфлюенсерів соцмереж і тих, хто бажає зробити селфі", - додає в видання.